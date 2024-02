Luiz Henrique fica à disposição do Botafogo para duelo com o Volta Redonda

Luiz Henrique fez sua estreia pelo Botafogo no clássico com o Flamengo, na última partida da equipe - (crédito: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo retorna aos gramados, nesta quarta-feira (14), para enfrentar o Volta Redonda e vai contar com Luiz Henrique. Isso porque o clube liberou o atacante para viajar à Espanha e acompanhar o aniversário de sua filha. Havia um receio de que ele não chegaria a tempo e seria desfalque para o confronto. No entanto, o jogador voltou ao Brasil no prazo e estará à disposição do técnico Tiago Nunes.

A tendência é de que Luiz esteja entre os relacionados para a partida, mas que inicie a partida no banco de reservas. Até porque ele participou de apenas um treino com o restante do grupo antes do duelo com o Voltaço. Uma vitória neste jogo válido pela oitava rodada do Carioca é fundamental para o Glorioso.

Isso porque a equipe atualmente é a quinta colocada, com 11 pontos, um a menos que o Vasco, que está uma posição acima. O Cruz-Maltino tem pela frente o clássico com o Fluminense, nesta rodada. Ou seja, em caso de triunfo, o Botafogo pode retornar ao G4. Ainda por cima, o Gigante da Colina e o Glorioso terão confronto direto já na rodada seguinte do Carioca. A partida vai ocorrer no próximo domingo (18), às 16h, no estádio Nilton Santos.

Caso Henrique entre em campo diante do Volta Redonda, será seu segundo jogo pelo Alvinegro. Sua estreia, aliás, ocorreu no compromisso anterior, a derrota por 1 a 0 no clássico com o Flamengo, no Maracanã. Vale ressaltar que o confronto entre o Glorioso e o Voltaço ocorre no Raulino de Oliveira, às 19h.

Expectativa no Botafogo com a chegada de Luiz Henrique

A chegada de Luiz Henrique ao Botafogo foi recheada de expectativa. Afinal, o atacante é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O clube de General Severiano pagou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões) para tirá-lo do Real Betis, da Espanha.

No mercado, o Alvinegro superou a concorrência de Flamengo, Fluminense, Corinthians e clubes do exterior. Inclusive, há, também, uma discussão sobre o período de permanência dele no clube. Sua continuidade depende do desempenho do Glorioso na Libertadores.

