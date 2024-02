Corinthians defende invencibilidade gigantesca contra o Botafogo-SP

Corinthians tem apenas seis pontos no Paulistão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians encara o Botafogo-SP nesta quarta-feira (14), às 21h35, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Timão venceu a Portuguesa por 2 a 0 no último compromisso e tenta espantar de vez a crise no Parque São Jorge. E para isso, o Alvinegro defende uma invencibilidade gigantesca em cima do adversário.

Afinal, o Timão não perde para o Botafogo de Ribeirão Preto há 33 anos. A última vez que o time do interior bateu o Corinthians aconteceu no Campeonato Paulista de 1991. Na ocasião, 1 a o para a Pantera. Desde então, foram mais 27 confrontos, com 19 vitórias do Alvinegro e outros oito empates.

Contudo, o último encontro entre as equipes, em Ribeirão Preto, acabou empatado. Na ocasião, a partida terminou em 1 a 1, com Raul Gustavo marcando para o Corinthians e Hélio Paraíba para o Botafogo-SP.

Já o último embate oficial aconteceu pelo Paulistão de 2023, na Neo Química Arena. Vitória alvinegra por 2 a 0, com gols de Róger Guedes e Adson.

Situação do Corinthians no Paulistão

Com seis pontos em sete rodadas, o Timão segue na lanterna do Grupo C do Campeonato Paulista, quatro pontos abaixo da zona de classificação para as quartas de final e a três da zona de rebaixamento.

