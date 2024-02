Cruzeiro terá casa cheia para clássico contra o América, no Mineirão

Cruzeiro terá casa cheia no clássico contra o América - (crédito: Fotos : Staff Images / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

A torcida do Cruzeiro anda bastante animada com o início de temporada da Raposa. Aliás, a prova disso é que os apaixonados pela camisa azul celeste vão lotar o Mineirão para o clássico contra o América, nesta quinta-feira (15), às 20h (de Brasília), em jogo da 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

Segundo balanço parcial das vendas de ingressos, já foram mais de 30 mil ingressos vendidos para a partida da noite desta quinta-feira. O jogo, aliás, vale muito para os dois lados: pode dar a liderança geral da competição.

Afinal, o Cruzeiro é o líder do Grupo A com 10 pontos, sendo três vitórias e um empate em quatro partidas. Já o América é o melhor do Grupo C, com exatamente a mesma campanha.

3??0?? MIL CONFIRMADOS! ????? Amanhã é dia de fazer uma linda festa no Mineirão! Vamos juntos apoiar o Cabuloso em mais um desafio. ???? Garanta o seu ingresso: app Nação Azul e https://t.co/ufex7sOclX#CRUxAFC #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/tfpMsFRY0k — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) February 14, 2024

Aliás, pelo regulamento do Campeonato Mineiro, quem ganha a primeira colocação geral do torneio tem duas vantagens nas fases seguintes. Nas semifinais, por exemplo, decide em casa e pode jogar por dois resultados iguais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook