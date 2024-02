Ex-Grêmio marca em estreia na Coreia do Sul e celebra bom momento

Hernandes celebra gol em partida da Champions da Ásia - (crédito: Foto: Divulgação / Jeonbuk Motors) Jogada10 Jogada10

Revelado nas categorias de base do Grêmio e desde 2020 atuando no futebol da Coreia do Sul, o atacante brasileiro Hernandes fez a sua estreia com a camisa do Jeonbuk Motors e foi da melhor forma possível. Em partida válida pelas oitavas de finais da Champions League Asiática, o Jeonbuk recebeu o Pohang Steelers e venceu por 2 a 0. Hernandes foi o autor do primeiro gol. O atacante celebrou o tento anotado e a vitória no primeiro jogo decisivo.

“Muito feliz pelo gol marcado logo na estreia. Isso, com certeza, traz uma moral muito maior e também uma confiança extra nesse início de passagem pelo clube. Era um jogo que a gente já sabia que seria difícil, um duelo local, então os dois times se conhecem. Ainda teremos o jogo da volta, que será fora de casa, então não tem nada ganho, vamos ter mais um jogo difícil na próxima semana”, disse.

O Jeonbuk Motors é o quarto clube de Hernandes atuando na Coreia. Na temporada passada, o atacante defendeu o Incheon United e teve bons números. Foram 42 jogos disputados, 12 gols marcados e 5 assistências para gols dos seus companheiros.

Ex-Grêmio já mira próximo jogo da Champions da Ásia

Aliás, o jogo de volta das oitavas de finais da AFC Champions League acontece na próxima terça-feira (20). O jogo será na casa do Pohang. O Jeonbuk poderá perder até por um gol de diferença e, ainda assim, garantirá o seu lugar nas quartas de finais. O ex-Grêmio falou sobre a expectativa para o próximo duelo e ressaltou o respeito ao adversário.

“Esses jogos de mata-mata temos que encarar com toda seriedade e como uma partida de 180 minutos. Jogamos os primeiros 90 minutos e conseguimos sair com o resultado positivo. Mas, agora temos mais um duelo decisivo e não podemos entrar pensando no resultado que a gente criou. Precisamos jogar com inteligência. Respeitamos muito a equipe do Pohang, tem grandes jogadores e devemos estar atentos e focados para poder sair com a classificação”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.