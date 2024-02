Vasco e Fluminense apresentam histórico recente desequilibrado no clássico

Vasco acabou com jejum de oito jogos sem vitória, ao superar o Flu no último encontro - (crédito: Mailson Santana/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

Vasco e Fluminense medem forças no Maracanã, às 21h30, nesta quarta-feira (14). O clássico será válido pela oitava rodada do Carioca e representará o primeiro grande teste do time das Laranjeiras na temporada. A propósito, em retrospecto recente, o Tricolor leva vantagem sobre o rival.

Isso porque nos últimos dez encontros foram quatro vitórias do Fluminense, dois triunfos do Cruz-Maltino, além de quatro empates. A equipe da Zona Sul chegou a ficar oito partidas no geral sem perder para o Gigante da Colina. Apesar desse histórico recente desfavorável, o Vasco quebrou essa sequência no último jogo.

Afinal, venceu o Tricolor por 4 a 2 na 23ª rodada da última edição da Série A. A partida, aliás, tinha o Cruz-Maltino como mandante que levou o duelo para o Nilton Santos. Isso porque não podia utilizar São Januário por uma punição após atos de vandalismo da torcida.

O triunfo anterior do Gigante da Colina havia sido também no Brasileirão, mas na edição de 2019. Entre esses dois resultados positivos, o Fluminense construiu uma sequência de invencibilidade de três anos e dez meses. Isso levando em consideração Estadual e Campeonato Brasileiro.

Nas dez partidas mais recentes, o Tricolor balançou a rede do Vasco em nove. A última vez que o Cruz-Maltino não levou gols foi no empate em 0 a 0 pela 30ª rodada da Série A de 2019. Especificamente no Carioca, o time das Laranjeiras não perde para o clube de São Januário há quatro anos.

Vasco leva vantagem no retrospecto geral

O Vasco entende que uma vitória sobre o Fluminense é fundamental para se consolidar no G4 do Estadual. Isso porque atualmente a equipe está na quarta colocação, com 12 pontos, um a mais que o Botafogo, uma posição abaixo. Em caso de resultado positivo poderia assumir a terceira colocação. Levando em consideração um tropeço Nova Iguaçu. No pior dos cenários, garantiria a sua permanência no quarto lugar.

Além disso, os comandados de Ramón Díaz têm como motivação acabar com a invencibilidade do rival na temporada. Até o momento, o Tricolor é o líder do Carioca, com 17 pontos, e ainda não perdeu após sete compromissos. A equipe de Fernando Diniz soma cinco vitórias e dois empates. A intenção do time das Laranjeiras é manter essa sequência positiva e a liderança do torneio.

No retrospecto geral do confronto entre os rivais, o Vasco leva certa vantagem. Afinal, em 331 duelos o Cruz-Maltino acumula 121 triunfos, 100 empates e 110 resultados positivos para o Fluminense.

