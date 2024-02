Influencer e torcedor do Vasco é achado morto em São Gonçalo

Mauro Canelas, com a camisa do Vasco, em uma de suas visitas a São Januário - - (crédito: Reprodução / Redes Sociais) Jogada10 Jogada10

O torcedor e influencer do Vasco, Mauro Jorge Monteiro Canelas, foi achado sem vida, na madrugada da última terça-feira (13). Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram atender a uma ocorrência e encontraram Mauro esfaqueado em um carro. No caso, um Toyota Corolla prata, que estava na Rua Ramos Coelho, no bairro Luiz Caçador, na cidade de São Gonçalo.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o corpo e levá-lo para o IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro. Posteriormente, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) também precisou ir à localidade para fazer uma inspeção. Houve um pedido da liberação das imagens de câmeras de segurança nos arredores. Assim como a convocação de testemunhas que vão dar seus depoimentos na tentativa de solucionar o caso.

Mauro Canelas era um torcedor do Vasco bastante ativo nas redes sociais. A propósito, ele era membro de um canal que produzia conteúdo sobre o Gigante da Colina. Assim, diversas páginas e perfis direcionadas ao clube realizaram postagens lamentando a morte do influencer.

Vasco tenta quebrar invencibilidade do rival

Vasco e Fluminense medem forças no Maracanã, às 21h30, nesta quarta-feira (14). O clássico será válido pela oitava rodada do Carioca e representará o primeiro grande teste do time das Laranjeiras na temporada. O Cruz-Maltino entende que uma vitória sobre o rival é fundamental para se consolidar no G4 do Estadual. Isso porque atualmente a equipe está na quarta colocação, com 12 pontos, um a mais que o Botafogo, uma posição abaixo. Em caso de resultado positivo poderia assumir a terceira colocação. Levando em consideração um tropeço Nova Iguaçu. No pior dos cenários, garantiria a sua permanência no quarto lugar.

Além disso, os comandados de Ramón Díaz têm como motivação acabar com a invencibilidade do rival na temporada. Até o momento, o Tricolor é o líder do Carioca, com 17 pontos, e ainda não perdeu após sete compromissos. A equipe de Fernando Diniz soma cinco vitórias e dois empates. A intenção do time das Laranjeiras é manter essa sequência positiva e a liderança do torneio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook