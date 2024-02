PSG vence Real Sociedad e abre vantagem nas oitavas da Champions

Mbappé em disputa de bola com jogador da Real Sociedad - Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O PSG deu um grande passo para espantar o fantasma das oitavas de final da Champions, fase na qual acabou sendo eliminado nas duas últimas edições. Depois de um primeiro tempo ruim, o Paris Saint-Garmain conseguiu se recuperar na segunda etapa com gols de Mbappé e Barcola para garantir a vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad nesta quarta-feira (14), no Parque dos Príncipes.

Com o resultado, o PSG ganha moral para a sequência da competição e pode perder por até um gol de diferença na partida de volta que garante a classificação para as quartas de final. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 5 de março, no Estádio Anoeta, na Espanha.

Por outro lado, a Real Sociedad está apenas na sua segunda participação da fase eliminatória da Champions e até conseguiu fazer um bom primeiro tempo. No entanto, a equipe espanhola não segurou a pressão dos franceses no segundo tempo e se complicou nas oitavas de final.

Dessa maneira, a Real Sociedade chegou ao quinto jogo consecutivo sem balançar a rede e terá que vencer o PSG por ao menos dois gols de diferença para tentar buscar a classificação inédita.

Neymar retoma tratamento de lesão no Al-Hilal

PSG x Real Sociedad

O PSG não fez um bom primeiro tempo e preocupou seus torcedores no Parque dos Príncipes. A equipe da casa sofreu pressão da Real Sociedad, que esteve melhor postada em campo. Assim, Merino acertou o travessão do PSG e quase abriu o placar para os visitantes. Por outro lado, a melhor oportunidade para o Paris foi em finalização de Mbpappé, defendida pelo goleiro Remiro logo aos cinco minutos.

Na volta do intervalo, o PSG apresentou as mesmas dificuldades, mas a estrela de Mbappé brilhou. Após cobrança de escanteio, Marquinhos desviou de cabeça e o atacante francês pegou a sobra de bola na pequena área para abrir o placar aos 12 minutos. O gol animou o time de Paris, que anotou o segundo com Barcola, aos 24. Dessa maneira, o jovem francês passou pelo marcador em jogada de velocidade pela esquerda e tocou na saída do goleiro para encaminhar a vitória por 2 a 0.

Oitavas de final da Champions

(Jogos de ida)

Terça-feira (13/2)

Copenhague 1×3 Manchester City

RB Leipzig 0x1 Real Madrid

Quarta-feira (14/2)

PSG 2×0 Real Sociedad

Lazio 1×0 Bayern de Munique

Terça-feira (20/2)

PSV x Borussia Dortmund – 17h

Inter de Milão x Atlético de Madrid – 17h

Quarta-feira (21/2)

Porto x Arsenal – 17h

Napoli x Barcelona – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.