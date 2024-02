Benfica x Toulouse: escalações e onde assistir

Jogadores do Benfica durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Benfica - (crédito: Foto: Divulgação/Benfica) Jogada10 Jogada10

Benfica e Toulouse se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 17h, pelo jogo de ida do playoff da Liga Europa. No Estádio da Luz, em Lisboa, as equipes começam a disputar uma vaga nas oitavas de final da segunda maior competição de clubes da Europa.

Como chega o Benfica

O Benfica chega para este playoff da Liga Europa após ser eliminado na fase de grupos da Champions, onde ficou em terceiro lugar na chave formada por Real Sociedad, Inter de Milão e RB Salzburg.

Ao mesmo tempo, os Encarnados conseguiram se recuperar da eliminação precoce na Champions e acumulam uma série de 18 jogos de invencibilidade somando todas as competições. Mas a equipe vem de um tropeço no Campeonato Português após empatar por 2 a 2 com o Vitória de Guimarães.

Por fim, o técnico Roger Schmidt não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com força máxima nesta quinta-feira.

Como chega o Toulouse

Por outro lado, o Toulouse chega no playoff da Liga Europa após ficar na segunda posição na fase de grupos. Além disso, o time luta contra o rebaixamento no Campeonato Francês, onde aparece na 15ª posição, com apenas um ponto acima do Lorient, primeiro dentro da zona da degola. Em seu último compromisso, o time foi derrotado pelo Nantes, por 2 a 1.

Benfica x Toulouse

Playoff da Liga Europa (jogo de ida)

Data e horário: quinta-feira, 15/02/2024, às XXh (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Benfica: Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Joao Neves, Kokcu, Joao Mario; Di Maria, Arthur Cabral e Rafa Silva Técnico: Roger Schmidt.

Toulouse: Restes; Mawissa Elebi, Costa, Nicolaisen, Diarra; Sierro, Spierings, Casseres; Donnum, Dallinga e Babicka. Técnico: Carles Martínez Novell.

Onde assistir: Star+

