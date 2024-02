Caíque valoriza ponto, mas reclama de gramado no Colosso

Grêmio empatou em 0 a 0 com o Ypiranga - Foto: @enocjunior | YFC - (crédito: Foto: @enocjunior | YFC) Jogada10 Jogada10

Um dos destaques do Grêmio no empate em 0 a 0 com o Ypiranga, o goleiro Caíque valorizou o desempenho e o ponto conquistado fora de casa pelo Tricolor. No entanto, o arqueiro de 26 anos reclamou da qualidade do Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

“A gente sabe que o campo dificultou um pouco o nosso jogo, mas o mais importante foi somar pontos. Soubemos sofrer, tivemos chances de sair daqui com a vitória. Agora é voltar (para Porto Alegre), ouvir o que professor tem a dizer porque sábado tem outro jogo. Grêmio é isso: brigar nas cabeças. E vamos tentar buscar mais esse título”, comentou Caíque.

Na igualdade em Erechim, o Grêmio jogou com time reserva, de olho na sequência da temporada. Dessa forma, Caíque valorizou a atitude do treinador Renato Gaúcho. Nessa linha, ele prometeu empenho para ter ainda mais oportunidades e concluiu mostrando carinho pelo Ypiranga, clube que defendeu no ano passado.

“O Renato sempre fala que a gente tem que estar pronto para todas as oportunidades. O Grêmio dá oportunidade para todo mundo. Agora é trabalhar para ter mais oportunidades….Tenho gratidão pelo Ypiranga. Fiz um bom trabalho aqui (no Ypiranga, que jogou em casa), mas hoje estou no Grêmio. Agora é descansar e trabalhar porque sábado tem mais” completou Caíque.

Com o resultado, o Grêmio recuperou a liderança do Campeonato Gaúcho, agora com 17 pontos. Dessa forma, o Tricolor pode ser ultrapassado pelo rival Internacional, que tem 16 e ainda joga nesta noite (14). O Ypiranga, por sua vez, segue em 11º e penúltimo, com sete pontos. Vale lembrar que são 12 times nesta primeira fase. Portanto, 11 rodadas. Os 8 primeiros se classificam para o mata-mata.

