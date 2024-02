Santos vence São Paulo com polêmica de arbitragem no Paulistão

Morelos comemora o primeiro gol com a camisa do Peixe - Foto: Divulgação/Santos - (crédito: Foto: Divulgação/Santos) Jogada10 Jogada10

Com pênalti polêmico no segundo tempo e dois gols anulados para o São Paulo, o Santos venceu o clássico por 1 a 0, nesta quarta-feira (14), no Morumbis, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Um carrinho imprudente de Welington em Otero causou um pênalti marcado com auxílio do VAR a favor do Peixe e o atacante Morelos fez bela cobrança para marcar seu primeiro gol com a camisa santista.

O Tricolor, por sua vez, teve dois gols anulados. Um por impedimento de Luciano e, outro, por toque de mão de Erick, antes de o atacante balançar a rede para o Tricolor. Assim, mesmo com a pressão na reta final do jogo, os donos da casa não conseguiram evitar a derrota.

Dessa maneira, o Santos chegou aos 19 pontos e segue na liderança isolada do Grupo A. Além disso, o Peixe segue como primeiro colocado na classificação geral. Por outro lado, o São Paulo, apesar da derrota, segue como líder do Grupo D, com 13 pontos e um jogo a menos que os demais. Além disso, o Santos não vencia o São Paulo na casa do adversário desde 2020.

Ao mesmo tempo, o clássico de hoje foi o último da série dos três garantidos ao Santos nesta temporada. Agora, só volta a encarar os rivais se houver cruzamento no mata-mata do Campeonato Paulista.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa e poucas chances de gol. Dessa forma, o Santos focou mais em conter o adversário e arriscou pouco no ataque. Na única boa oportunidade, os visitantes trabalharam bem a bola e Guilherme finalizou para boa defesa do goleiro Rafael. O São Paulo, por sua vez, não conseguiu produzir muito e, na melhor chance, Luciano chegou a balançar a rede, mas estava em posição de impedimento. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. As disputas entre os jogadores não deixavam o jogo correr e novamente faltou criatividade para as equipes. No entanto, um carrinho imprudente de Welington em Otero causou um pênalti marcado com auxílio do VAR a favor do Peixe. Assim, o atacante Morelos abriu o placar e anotou o primeiro gol com a camisa santista aos 20 minutos. O São Paulo até pressionou na reta final da partida, criou mais chances após a entrada de Ferreira, porém teve outro gol anulado por toque de mão do atacante Erick antes de balançar a rede. Assim, o placar de 1 a 0 a favor do Santos prevaleceu até o apito final.

SÃO PAULO 0X1 SANTOS

Oitava rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 14/02, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Diego Costa, Welington; Pablo Maia, Bobadilla, Alisson, e Galoppo (Erick, aos 21? do 2t); Luciano (Ferreira, aos 26? do 2t), Calleri e Juan. Técnico: Thiago Carpini

SANTOS: João Paulo; Aderlan (Felipe Jonatan, no intervalo), Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Otero (Nonato, aos 28? do 2t); Guilherme (Rincón, aos 48? do 2t), Pedrinho (Morelos, no intervalo) e Willian Bigode (Marcelinho, aos 40? do 2t). Técnico: Fábio Carille

Gol: Morelos, aos 20? do 2t (0-1)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Calleri, Pablo Maia (SAO); Aderlan, Hayner, Marcelinho (SAN)

