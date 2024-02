Atlético joga mal, erra muito e empata com o Tombense

Atlético foi muito mal no primeiro tempo e deixou o campo sob vaias - Foto: Pedro Souza / Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético empatou em 1 a 1 com o Tombense na noite desta quarta-feira (14), na Arena MRV, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Com uma atuação de pouca objetividade e criação, o Galo saiu atrás, empatou no segundo tempo, mas não conseguiu a virada. Os gols da partida foram de Ednei, para os visitantes, e Alisson, para o Atlético.

Com o resultado, o Galo soma sete pontos e lidera o Grupo B da competição. Já o Tombense, ainda invicto, chegou aos nove, na segunda posição do Grupo A. Na próxima rodada o Atético vai a Itabira, sábado (17), encarar o Itabirito. Já o Tombense, em casa, joga com a Patrocinense, domingo (18).

Atlético sofre gol relâmpago

O Atlético praticamente começou o jogo perdendo por 1 a 0. Isso porque, logo aos 2 minutos, após cobrança de escanteio, Ednei, sozinho na área, completou para o fundo das redes. Em seguida, aos 9, Paulinho, na área, chutou com grande perigo e quase empatou. E foi só. A partir daí o Atlético viveu de cruzamentos na área, tendo dois resultados em cabeçadas sem muito perigo de Bruno Fuchs. Além disso, Hulk cobrou faltas com muita força, mas sem direção alguma.

Após abrir o placar, a Tombense primordialmente limitou-se a defender com competência o resultado. Dessa forma, o primeiro tempo foi decepcionante a ponto de o Galo voltar para o vestiário sob vaias de sua torcida.

Atlético só empata no segundo tempo

O Atlético voltou com Battaglia e Alisson nos lugares de Otávio e Mariano, respectivamente, para a segunda etapa. E, inegavelmente, as alterações não demoraram a surtir efeito. Desse modo, aos 10 minutos, Alisson arrancou do meio, tabelou com Paulinho e, de fora da área, bateu no canto direito de Felipe Garcia. Golaço e jogo empatado.

O gol fez o Atlético trazer o jogo para as suas mãos. Sendo assim, o segundo poderia sair aos 23, quando Paulinho recebeu de Alisson e, cara a cara com o goleiro, emendou por sobre o travessão. Um minuto depois, contudo, a Tombense retribuiu a gentileza: Igor Bahia recebeu livre dentro da pequena área e também errou o alvo.

O ímpeto do Galo se manteve, mas as chances claras rarearam. Uma nova esperança, todavia, surgiu com a expulsão de Zé Vítor, aos 35. Entretanto, menos com um jogador a menos, a maior chance de fazer o segundo gol foi dos visitantes. Aos 44, em um contra-ataque de três jogadores contra um, Igor Bahia recebeu na marca do pênalti e chutou em cima de Everson.

ATLÉTICO 1 X 1 TOMBENSE

5ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 14/02/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Alisson, Intervalo), Igor Rabello, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio (Battaglia, Intervalo), Edenilson (Saravia, 29’/2°T), Gustavo Scarpa (Pedrinho, 46’/2°T) e Igor Gomes; Paulinho (Alan Kardec, 48’/2°T) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

TOMBENSE: Felipe Garcia, Pedro Costa, Ednei, Zé Vitor e Emerson Barbosa; Mikael (Rickson, 38’/2°T), Pierre (Denner, 12’/2°T), Kaio Mendes (Djalma, 38’/2°T) e Rafinha (Vitinho, 29’/2°T); Felipinho (Wesley, 37’/2°T) e Igor Bahia. Técnico: Raul Cabral.

Gols: Ednei (3’/1°T); Alisson (10’/2°T)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Auxiliares: Romulo Correa Gonzaga e Gabriel Luis Santos

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões Amarelos: Mariano, Otávio, Saravia, Rômulo (ATL); Felipe Garcia, Zé Vítor, Emerson Barbosa, Pierre, Rafinha (TOM)

Cartão Vermelho: Zé Vitor (35’/2°T)

