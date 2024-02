Lucas Lima faz reestreia pelo Sport com gol e vitória de virada

Lucas Lima festeja seu gol, que ajudou o Sport a vencer o Itabaiana - (crédito: Foto: @paulopaivafoto /@sportrecife) Jogada10 Jogada10

Lucas Lima, definitivamente, tem estrela com a camisa do Sport. Em seu jogo de reestreia pelo clube pernambucano, deixou a sua marca na vitória por 2 a 1 sobre o Itabaiana. O jogo ocorreu na noite desta quarta-feira (14), no Batistão, pela Copa do Nordeste.

Considerado uma das principais contratações do Rubro-Negro para a temporada de 2024, o meia de 33 anos entrou na segunda etapa da partida frente aos sergipanos. E balançou a rede logo em sua primeira chance.

O camisa 19 entrou aos 17 minutos e, aos 27, pegou rebote após arremate de Gustavo Coutinho na trave para soltar a bomba dentro da área e empatar o placar.

Com muita movimentação, incluindo roubadas de bola e lançamentos, Lucas Lima buscou o jogo a todo instante. Em especial pelo lado direito, auxiliando na transição para o ataque. A recompensa veio com o gol que definiu a virada do Leão, aos 38 minutos, com Zé Roberto. O triunfo levou o Sport a seis pontos, na vice-liderança do Grupo A da competição regional. Lucas Lima tem contrato por empréstimo até dezembro. O clube rubro-negro é responsável por 60% dos salários do atleta, que tem vínculo com o Santos até o final de 2025. O Leão, portanto, arca com R$ 210 mil dos R$ 350 mil que recebe o jogador.