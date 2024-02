Corinthians goleia Botafogo em jogo com homenagens a Sócrates

Jogadores perfilados, homenageando Sócrates, que faria 70 anos neste 19/2 - (crédito: Foto: Reprodução TV Record) Jogada10 Jogada10

Com dois gols de Romero, um de Wesley e um de Yuri Alberto, o Corinthians conseguiu, nesta quarta-feira de Cinzas (14/2), uma goleada: 4 a 1 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto. O jogo valeu pela oitava rodada do Paulistão e, com o resultado, o Timão chega aos nove pontos. Mas sua situação ainda é ruim quanto a uma vaga nas quartas, com nove pontos em oito jogos e na lanterna do Grupo C. Mas o risco de rebaixamento, que tirava o sono da Fiel, agora é minimo. Já o Botafogo, com oito pontos é o lanterna do Grupo D. Com este fracasso, o Bota segue o jejum: há 28 jogos (desde 1991) não vence o Corinthians.

O jogo teve muitas homenagens a Sócrates, astro tanto do Botafogo quanto do Corinthians, paraense que tinha Ribeirão Preto como a sua cidade do coração, vai virar nome de praça no estorno do estádio. E uma das homenagem foi de Leandro Maciel. Ele fez o único gol do Botinha. E comemorou como o “Doutor” celebrava seus tentos: com o punho para cima.

Tudo igual no primeiro tempo

O Corinthians, com Gustavo Henrique e outros dois zagueiros, montou um paredão defensivo, mas dando liberdade ao meio de campo para iniciar o jogo sufocando. Logo fazendo um gol. Ao tentar concluir um cruzamento pela esquerda, Wesley acabou atropelado por Emerson Ramon. Pênalti. Maycon cobrou, mas o goleiro João Carlos defendeu parcialmente. A bola voltou para Maycon que chutou para nova defesa do goleiro. O zagueiro Lucas Dias tentou rechaçar, mas fraco e alto. Virou passe para o peixinho de Romero. Gol inusitado aos oito minutos.

Ao levar o gol, o Botafogo se lançou. Baggio entrou pela direita e encobriu Cassio, mas Gustavo Henrique tirou de cabeça. O jogo estava equilibrado e aberto. Os 32, Garro teve tudo para fazer seu primeiro gol pelo Timão. Ele ficou com uma sobra após finalização de Wesley. Mas pegou mal demais.

O time da casa quase empatou num chute de Patrick Brey que passou raspando o travessão. Contudo, chegou ao justo empate, aos 40. Após cruzamento da direita, Félix Torres cortou e a bola foi para a meia-lua da área. Leandro Maciel bateu de primeira e fez um golaço deixando tudo igual. Comemorou ao estilo Sócrates, o homenageado da noite.

Corinthians goleia

No intervalo, o técnico António Oliveira arrumou o posicionamento do Timão, que passou a mandar em campo. O Botafogo não se achava. Dessa forma, se deu mal. Afinal, em três minutos o Corinthians matou o jogo. Aos 10, a defesa do Botinha falhou e Maycon tocou para Romero, livre, cabecear para o gol vazio. Aos 13, em contra-ataque, Wesley avançou pela esquerda entrou na área e chutou cruzado: 3 a 1. A vitória estava assegurada e teve tempo para Yuri Alberto, que estava apagado, recebeu passe de Rojas, entrar na área, quase tropeçar na bola, mas acertar umaa bomba para construir a goleada, fechando o placar em 4 a 1. Enfim, o atacante vai se mostrando eficiente.

BOTAFOGO-SP 1X 4 CORINTHIANS

Oitava rodada do Campeonato Paulista

Data: 14/2/2024

Local: Estádio Santa Cruz/Arena NicNet, Ribeirão Preto (SP)

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Wallison, Lucas Dias, Bernardo Schappo e Jean; Matheus Barbosa (Carlos Manuel, 32’/1ºT), Leandro Maciel, Patrick Brey (Alex Sandro, 27’/2ºT) e Douglas Baggio (Tiago Alves, 24’/2ºT); Emerson Ramon (Pedro Rodrigues, 24’/2ºT) e Toró (Thalles, 30’/2ºT). Técnico: Paulo Gomes.

CORINTHIANS: Cássio; Félix Torres, Gustavo Henrique (Hugo, 35’/2ºT) e Caetano; Leo Maná, Raniele, Maycon (Fausto Vera, 24’/2ºT), Rodrigo Garro (Matheus Araújo, 38’/2ºT); Romero, Wesley (Rojas, 24’/2ºT) e Yuri Alberto (Mosquito, 38’/2ºT). Técnico: António Oliveira.

Gols: Romero, 8’/1ºT (0-1); Leandro Maciel, 40’/1ºT (1-1); Romero, 10’/2ºT (1-2); Wesley, 13’/2ºT (1-3); Yuri Alberto, 33’/2ºT (1-4)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Wallison (BOT); Wesley (COR)

Cartões vermelhos:

