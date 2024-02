Em clássico pilhado, Fluminense e Vasco empatam sem gols no Maracanã

Marcelo e Paulo Henrique travam duelo no clássico desta quarta de Cinzas, no Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

Em clássico pilhado, repleto de polêmicas, gols anulados, VAR e três expulsões, Fluminense e Vasco empataram sem gols na noite desta quarta-feira de Cinzas (14/2). O jogo, no Maracanã, ocorreu pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Medel e Thiago Santos, além do técnico Fernando Diniz, receberam cartão vermelho na segunda etapa.

Com o resultado, o Tricolor segue na liderança do Estadual, com 18 pontos, agora três a mais que o Flamengo, que joga nesta quinta e pode alcançar a ponta. Já o Cruz-Maltino vai a 13 somados e sai do G4, restando três partidas. O Botafogo venceu na rodada e entrou na zona de classificação às semifinais.

Primeiro tempo

Tricolores e cruz-maltinos fizeram uma primeira etapa com bastante movimentação, mas não conseguiram furar as defesas. A melhor oportunidade foi do time de São Januário, em arremate do zagueiro Léo no travessão, enquanto Léo Jardim apareceu em ótima defesa em finalização de Arias dentro da área. O goleiro vascaíno já havia sido decisivo em cabeceio de Thiago Santos no segundo pau. Na reta final, o árbitro custou a liberar os times para o vestiário em razão do aguardo para checagem do VAR em lance de ataque vascaíno.

Segundo tempo

A chuva apertou no Maracanã, e o Fluminense voltou com Lima na vaga de Felipe Melo, enquanto o Vasco não mexeu de início. Um empurra-empurra feio entre Ganso e Vegetti na área antes de uma cobrança de falta perigosa para o Vasco desencadeou uma confusão entre os jogadores. Medel e Thiago Santos foram expulsos, e partida ficou paralisada por mais de sete minutos, já que o chileno pediu que o árbitro consultasse o VAR antes de sair de campo.

O Vasco cresceu depois das expulsões e pressionou o Fluminense, que lutou para se reencontrar na partida. Aos 37, Payet pediu pênalti após a bola bater na mão de Cano na barreira após cobrança de falta. A arbitragem deu dez minutos de acréscimos. Payet, em mais uma boa jogada pela esquerda, cruzou parta Galdames testar firme no cantinho, arrancando tinta da trave. Aos 52 minutos, Vegetti pediu mais um pênalti, alegando ter sido segurado por Guga após cruzamento, mas nada foi marcado. Apesar da movimentação, o placar seguiu inalterado no clássico.

FLUMINENSE 0X0 VASCO

Oitava rodada do Campeonato Carioca

Data: 14/2/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público e renda: 45.102 presentes / R$ 2.300.000,00

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Lima, intervalo) e Marcelo (Diogo Barbosa, 16’/2ºT); André, Martinelli (Felipe Carvalho, 41’/2ºT), Ganso (Douglas Costa, 41’/2ºT), Renato Augusto (Antônio Carlos, 26’/2ºT) e Arias; Cano. Técnico: Fernando Diniz

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo, Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet (Rossi, 48’/2ºT); David (Mateus Carvalho, 23’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Gol: –

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Wallace Muller Barros

VAR: Carlos Eduardo Nunes

Cartões amarelos: Felipe Melo, André, Ganso, Arias (FLU); João Victor, Zé Gabriel, Vegetti, Payet (VAS)

Cartões Vermelhos: Thiago Santos, 22’/2ºT e Fernando Diniz/tec, 4’/2ºT (FLU); Medel, 22’/2ºT (VAS)

