Carille celebra classificação, mas coloca rivais como favoritos no Paulistão

O Santos venceu o São Paulo por 1 a 0 nesta quarta-feira (14), no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Mais do que o triunfo, o Peixe conseguiu se classificar para o mata-mata do Estadual com cinco rodadas de antecedência. A classificação, aliás, é algo que não acontecia há três anos. Contudo, mesmo com a grande campanha na competição, o técnico Fábio Carille pediu pés no chão e colocou dois rivais na frente do Alvinegro Praiano na briga pelo título.

“Ainda há muito pela frente. Está muito bom e muito legal pelo elenco formado, mas Palmeiras e São Paulo estão à frente. Hoje, muitos priorizam a Copa do Brasil e o campeão é o São Paulo. Daqui a cinco rodadas, vamos chegar de igual para igual na semifinal e final, se passarmos pelo time do grupo”, disse Fábio Carille, em coletiva após o jogo.

Carille se surpreende com bom início de ano do Santos

Com os 19 pontos ganhos, o Santos disparou na liderança do Grupo A e, matematicamente, não pode mais ser alcançado por Ituano e Santo André dentro da chave. Contudo, o bom momento não surpreende só o torcedor, mas também a comissão técnica. Afinal, Carille admitiu que não acreditava ter um grande trabalho com apenas um mês de trabalho.

”Não imaginava ter 19 pontos de 24. Gosto de ir jogo a jogo. Não sei como vamos estar daqui a quatro rodadas. Estamos nos preparando para o campeonato dessa forma. Desconfiança está passando, vamos ganhando confiança. A Vila vai estar lotada, torcida está comprando a situação. Jogadores surpresos até para mim, não sabia que João Schmidt iria colocar a camisa dessa forma, Pituca também. Eu gosto de título, cara, vamos brigar bastante por ele”, finalizou.

