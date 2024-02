Mourinho detona dono da Roma: ‘Entende pouco de futebol’

José Mourinho tem diversos títulos continentais no currículo - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Sem clube desde que deixou a Roma há um mês, José Mourinho não poupou críticas ao dono do ex-clube, Dan Friedkin. O treinador lamentou não estar à frente dos Giallorossi nas fases finais da competições europeias, cujas eliminatórias retornaram nesta semana.

“Não estarei nas fases finais, não porque fui eliminado antes, mas porque fui “eliminado” por alguém que entende pouco de futebol. É a vida, cheia de altos e baixos, e estou no “altos”, apesar da demissão que foi tão inesperada quanto injusta. Mas vou voltar, com mais vontade e confiança, para essas partidas da Uefa”, disse o técnico ao “Football.com”, plataforma da qual é embaixador.

Por sinal, a Roma encara nesta quinta-feira o Feyernoord, na Holanda, no primeiro jogo do mata-mata da Liga Europa. Na próxima semana, os dois times voltam a se enfrentar, desta vez na Itália, para tentar um lugar nas oitavas de final da competição.

Mourinho foi demitido da Roma por conta de maus resultados. Na temporada, deixou o clube na nona colocação do Campeonato Italiano (hoje está em sexto e estaria classificada para a Conference League).

O treinador português ficou duas temporadas à frente da Roma. Na primeira, faturou o título da Conference League, o primeiro continental da história do clube. Em seguida, levou os Giallorossi à decisão da Liga Europa, porém caiu diante do Sevilla nos pênaltis. Além disso, fez os italianos voltarem a disputar a Champions League.

MOURINHO TEM PASSAGEM POR GIGANTES

O “Special One” tem passagens por grandes equipes do futebol europeu no currículo. Benfica, Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e, por fim, a Roma. Mourinho tem cinco títulos de torneios europeus: duas Liga dos Campeões, duas Liga Europa e uma Conference League.

A Roma tem três jogos importantes em sequência na temporada. Nesta quinta-feira, encara o Feyenoord. No domingo, mede forças com o Frosinone, pelo Calcio. Em seguida, volta a enfrentar os holandeses, no dia 22 de fevereiro, desta vez na Itália.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.