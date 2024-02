André analisa empate do Fluminense e mira Recopa: ‘Nosso foco’

André fala após empate no Maracanã - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco) Jogada10 Jogada10

Depois do empate sem gols entre Fluminense e Vasco no Maracanã, André concedeu uma entrevista para imprensa e fez uma análise do clássico. O volante pediu paciência para os torcedores, fez críticas para arbitragem e afirmou que os olhares do elenco tricolor estão voltados para Recopa Sul-Americana.

Fluminense x Vasco

“Acho que nosso time fez um bom primeiro tempo. No entanto, ainda estamos entrando na melhor forma possível. Nós demos alguns contra-ataques para o time deles. No segundo temo, tentamos manter nosso ritmo, mas não teve bola rolando. A arbitragem de hoje foi muito infeliz. A partir dos 20 minutos não teve mais jogo. Estava tendo contato normal ali na área. Acho que com VAR, o juiz tem que ter mais confiança de deixar o jogo seguir. Ainda mais em um clássico, um jogo muito pegado. Foi o primeiro do ano, é importante não perder e manter o foco na Recopa”, disse André.

Foco na Recopa

“Nosso foco hoje esta direto na Recopa, o primeiro grande título do ano. Por conta do Mundial, nossa pré-temporada foi um pouco encurtada. Afinal, nós treinamos quatro dias e já tivemos que estrear. Nos preparamos nas férias e todos conseguiram voltar bem. Peço para o torcedor ter paciência, pois vamos buscar dar nosso máximo, evoluir muito e chegar bem na Recopa”, afirmou André.

Após conquistarem os títulos da Libertadores e da Sul-Americana, Fluminense e LDU serão adversários na Recopa. Assim, os jogos estão marcados para acontecer nos dias 22 e 29 de fevereiro, no Rodrigo Paz Delgado e no Maracanã, respectivamente. As partidas começam às 21h30 (Horário de Brasília).

