Keno se torna dúvida na Recopa Sul-Americana

Após sentir dores no calcanhar esquerdo e ser desfalque no clássico diante do Vasco, Keno se tornou dúvida na Recopa Sul-Americana. Afinal, LDU e Fluminense já se enfrentam no dia 22 de fevereiro, às 21h30, no Rodrigo Paz Delgado (Quito). A informação é do “ge”.

O elenco tricolor viaja na próxima semana para Quito, no Equador. A tendência é que Keno se recupere nos próximos dias e embarque junto com os companheiros. O atacante já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho. A evolução do jogador vai responder se joga ou não.

Situação de Keno

Depois do empate sem gols entre Fluminense e Vasco no Maracanã, Eduardo Barros fez uma análise breve da situação de Keno. O atacante saiu para entrada de Renato Augusto no clássico.

“A gente espera que Keno tenha condições de participar dos dois jogos da Recopa. A informação que tenho até o presente momento é que é um desconforto. No nosso entendimento, foi melhor preservar pensando no que tem pela frente”, disse Eduardo Barros na última quarta-feira (14/02).

Aliás, o Fluminense volta a campo no próximo sábado (17/02), diante do Madureira, às 16h, no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara. A equipe tricolor está na liderança do Campeonato Carioca, com 18 pontos conquistados.

