Igor Jesus e Luiz Araújo treinam como titulares no Flamengo

Tite finaliza preparação para jogo do Carioca - (crédito: Foto - Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

Com Pulgar suspenso e Allan lesionado, Igor Jesus deve iniciar em campo no jogo entre Bangu e Flamengo. O volante de 20 anos treinou entre os titulares e provavelmente vai ser utilizado em Sergipe. A informação é do “ge”.

Escalação do Flamengo

Tite pretende ir com força máxima em Sergipe. No entanto, De La Cruz sofreu uma lesão no ombro direito e ficou no Rio de Janeiro para realizar tratamento no Ninho do Urubu. Portanto, Luiz Araújo deve iniciar em campo como titular.

Aliás, Igor Jesus é cria das categorias de base do Flamengo e teve passagens pela Seleção Brasileira Sub-23. O volante já recebeu algumas oportunidades no profissional, mas nunca havia sido testado por Tite como titular. O jovem, dessa forma, vai ter uma chance valiosa de mostrar serviço ao técnico em campo.

O Flamengo está com três pontos de desvantagem em relação ao Fluminense e pode chegar na liderança do Campeonato Carioca em caso de vitória em Sergipe. A provável escalação de Tite conta com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro.

LEIA MAIS: Bangu x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Aliás, Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15/02), às 21h30, na Arena Batistão (Aracaju), pela oitava rodada da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra está na segunda colocação do Campeonato Carioca, com 15 pontos conquistados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter,InstagrameFacebook.