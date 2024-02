Thiago Maia não viaja com Flamengo e se aproxima do Inter

Thiago Maia está próximo do Internacional - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Apesar das ausências de Pulgar e Allan na partida diante do Bangu, Thiago Maia permaneceu no Rio de Janeiro e não viajou para Sergipe. O volante tem negociações avançadas com Internacional e está próximo de sair do Flamengo. A informação é do “ge”.

Negociação entre Flamengo e Inter

Aliás, as negociações entre Flamengo e Internacional acontecem desde dezembro. Após muitas divergências sobre os valores da transferência, os clubes conseguiram flexibilizar um acordo e finalmente estão próximos de um acerto.

O Flamengo pede 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões) para liberar Thiago Maia e quer manter parte dos direitos econômicos do volante. O Inter, dessa forma, formalizou uma nova proposta de R$21 milhões pelo jogador. A informação é do GZH.

LEIA MAIS: Igor Jesus e Luiz Araújo treinam como titulares no Flamengo

Futuro de Thiago Maia

O Internacional planeja contar com Thiago Maia ainda no Campeonato Gaúcho. O prazo de inscrição da competição se encerra nesta sexta-feira (16/02). Portanto, os dirigentes colorados buscam resolver todos os detalhes da contratação nas próximas horas.

Aliás, Thiago Maia construiu uma história bonita no Flamengo, mas deseja respirar novos ares e quer ser transferido ao Internacional. O volante está no clube rubro-negro desde de 2020 e ganhou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e dois Cariocas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.