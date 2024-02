Tiago Nunes fala sobre poupar titulares em Botafogo x Vasco

Botafogo vence Volta Redonda no Carioca - (crédito: Foto: Vítor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

Depois da vitória diante do Volta Redonda por 3 a 0, Tiago Nunes fez uma projeção do jogo entre Botafogo e Vasco no próximo fim de semana. O técnico alvinegro, dessa forma, revelou que estuda poupar alguns titulares no clássico.

Botafogo x Vasco

“Vamos estudar isso agora com departamento médico, fisiologia e falar com os próprios jogadores. Assim, vamos ver quem sustenta mais essa sequência de jogos. Afinal, nós não podemos arriscar perder por lesão mais nenhum jogador”, disse Tiago Nunes.

“Temos que ter um grupo muito equilibrado que consiga mostrar performance e ao mesmo tempo regularidade não só para o jogo contra o Vasco, mas também na Libertadores”, completou Tiago Nunes.

Aliás, Botafogo e Vasco se enfrentam no domingo (18/02), às 16h, no Nilton Santos, pela nona rodada da Taça Guanabara. Em seguida, os jogadores alvinegros medem forças com Aurora, na próxima quarta-feira (18/02), pela pré-Libertadores.

