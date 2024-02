Corinthians x Ferroviária - (crédito: Foto: Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF) Jogada10 Jogada10

Na tarde desta quinta-feira (15/2), na Neo Química Arena, o Corinthians recebe a Ferroviária. O jogo, às 16h15 (de Brasília) vale pela semifinal da Supercopa feminina. Quem vencer, irá à final. E para companhar esta partida, a Voz do Esporte faz a sua tradicional cobertura raiz. Ela começa bem antes, às 15h30 (de Brasília), com um esquenta com as principais notícias de Corinthians, Ferroviária e tudo o que rola no mundo da bola. Cesar Tavares está na narração e no comando.