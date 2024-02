Vasco encaminha empréstimo de Capasso ao Olímpia, do Paraguai

Capasso não apresentou rendimento no Vasco e sofreu com algumas lesões na última temporada - (crédito: Daniel Ramalho/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco acertou a saída de mais um jogador do elenco do ano passado. Trata-se do zagueiro Manuel Capasso, que será emprestado ao Olimpia, do Paraguai por um ano, com opção de compra. A diretoria do clube carioca já liberou o argentino, que está em processo de finalização da transferência para sua nova equipe. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10.

Capasso chegou ao Cruz-Maltino cercado de expectativa pelo preço que o clube desembolsou em sua contratação. No início da última temporada, o Gigante da Colina pagou 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 7,6 milhões na cotação da época) ao Atlético Tucumán, da Argentina, para fechar com ele. Além do seu destaque no campeonato nacional.

Inclusive, as tratativas tiveram algumas reviravoltas. Isso porque inicialmente o Gigante da Colina recebeu o aval do jogador. Porém, ainda precisava chegar a um acordo com o Tucumán, fato que ocorreu apenas no final de janeiro do ano passado. Apesar da chegada do zagueiro argentino, com perfil de xerife, ter sido badalada, ele não conseguiu corresponder às expectativas.

Passagem abaixo do esperado no Vasco

Afinal, o defensor encontrou dificuldade de adaptação ao novo país em um primeiro momento. A propósito, a sua passagem foi marcada por falhas. Um deles foi o erro na de passe na saída de bola que gerou o gol do Pedro, no jogo de ida da semifinal do Carioca. Na oportunidade, o Vasco empata o clássico com o Flamengo por 1 a 1, mas o rival venceu a partida por 3 a 2.

Além disso, o zagueiro sofreu algumas lesões que o atrapalharam a ter sequência. Como, por exemplo, um problema muscular na coxa esquerda e outra contusão grave nas costas com fratura nas vértebras. Ao todo, Capasso disputou 16 jogos pelo Cruz-Maltino e dois gols marcados.

Os dois últimos foram os primeiros compromissos oficiais do Gigante da Colina na temporada. Era evidente que o argentino havia perdido espaço, pois ele não viajou com o grupo que foi realizar a pré-temporada no Uruguai. Na verdade, ficou no Rio com alguns outros jogadores que também faziam parte do elenco principal, mas estavam na mesma condição dele.

A intenção era que eles fossem reavaliados nas rodadas iniciais do Carioca. Caso o desempenho não agradasse, a tendência era de que fossem negociados. Contudo, o clube justificou que a sua permanência no Brasil era para que Capasso recuperasse ritmo de jogo. Principalmente após muito tempo inativo por lesão. O zagueiro, aliás, anotou o primeiro gol do Vasco em 2024, na vitória por 2 a 0 sobre o Boavista. Seu contrato com o Cruz-Maltino é válido até dezembro de 2025.

