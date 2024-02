Fluminense x Vasco: árbitro explica expulsões na súmula e confusão no fim

Fernando Diniz foi expulso no clássico entre Fluminense e Vasco - - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

A Ferj divulgou, na tarde desta quinta-feira (15), a súmula do árbitro Bruno Mota Correia no empate em 0 a 0 entre Fluminense e Vasco. Nela, o profissional explica as expulsões de Fernando Diniz, Thiago Santos e Gary Medel. e relata a confusão no fim da partida no Maracanã.

No documento oficial, Bruno destacou que Fernando Diniz o xingou no início do segundo tempo ao reclamar de uma falta não marcada. Nesse sentido, o árbitro também ressaltou que Thiago Santos segurou Medel pelo pescoço de forma agressiva. Logo em seguida, o defensor vascaíno revidou com com um soco na altura do peito. Ambos também foram expulsos.

Além disso, o profissional salientou que houve confusão generalizada após o apito final. De acordo com ele, membros do departamento de futebol do Vasco, que estavam uniformizados, empurraram as grades de segurança e xingaram a equipe de arbitragem.

Veja abaixo o relato do árbitro

“Aos 49 minutos de jogo, após ser informado pelo assistente nº01, sr. Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, expulsei com cartão vermelho direto o sr. Fernando Diniz Silva, técnico da equipe do Fluminense F.C., por proferir de maneira agressiva as seguintes palavras: ‘Porra! Foi falta caralho! Você está aí para quê? Porra!’. Após a expulsão, dirigiu-se ao assistente mencionado acima, continuando os protestos ofensivos, sendo contido pelo seu auxiliar técnico Eduardo Maciel de Barros e em seguida dirigiu para seu vestiário.

Após o término da partida, quando a equipe de arbitragem dirigia para seu vestiário, pela área mista, houve um tumulto generalizado e motivado pelos membros do departamento de futebol do Vasco da Gama SAF (uniformizados) aos quais não foram possíveis serem identificados, ressalto, que empurraram as grades de segurança e proferindo xingamentos contra a equipe de arbitragem, a qual foi escoltada pelo Bepe e seguranças privados do estádio até o respectivo vestiário.

Expulsei aos 67 minutos de jogo o sr. Thiago dos Santos, nº29 da equipe do Fluminense F.C., por segurar o pescoço de seu adversário de maneira hostil, nº17, sr. Gary Alexis Medel, iniciando um conflito entre jogadores. Informo que a expulsão acima foi com vermelho direto. Expulsei com cartão vermelho direto o sr. Gary Alexis Medel, nº17, da equipe do Vasco da Gama SAF, por revidar contra seu adversário, sr. Thiago dos Santos, nº29, com um soco na altura do peito de maneira agressiva."