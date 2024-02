Sforza chega ao Rio para assinar com o Vasco

Juan Sforza estava com a seleção argentina no Pré-Olímpico - (crédito: Foto: Divulgação/AFA) Jogada10 Jogada10

O volante Juan Sforza desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (15) para assinar com o Vasco. O argentino de 22 anos vai passar por exames médicos. Assim, aprovado, será anunciado pelo clube.

O acerto entre o Vasco e o ex-jogador do Newell’s Old Boys, da Argentina ocorreu na última segunda-feira. Sforza concedeu uma rápida entrevista no aeroporto. Ele, dessa forma, se disse animado com a oportunidade de defender o Vasco.

“Estou muito contente. Ontem foi meu aniversário, estive com a minha família. As expectativas são muito altas, tenho muita vontade de conhecer a equipe, a comissão técnica e começar a treinar”, disse o volante ao “ge”.

O argentino disse estar se sentindo bem e com ritmo, já que participou do Pré-Olímpico. Sforza avisa que chega ao Vasco disposto a competir. Mas, principalmente, para ajudar os novos companheiros.

“Eu me sinto muito bem, venho com ritmo do Pré-Olímpico. As expectativas são altas, como disse antes. Venho para competir, para fazer o melhor possível para o clube, para ajudar meus companheiros e toda a equipe”, disse.

Sforza, inclusive, disse a que veio. E deu uma prévia do que poderá fazer em campo.

“Sou um cara que pode ajudar com muita intensidade e organização para a equipe, agressividade na marcação e um bom passe para frente”, afirmou.

