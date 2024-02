Roy Hodgson é internado após passar mal no treino do Crystal Palace

O experiente treinador inglês, Roy Hodgson, de 76 anos, foi internado após mal súbito durante treinamento do Crystal Palace, nesta quinta-feira (15), em Londres. O ex-técnico da seleção da Inglaterra e treinador mais velho em atividade na Premier League, encontra-se estável e em processo de recuperação.

O Crystal Palace emitiu um comunicado para informar que Roy Hodgson passou mal durante as atividades, mas o clube tranquilizou os torcedores com uma atualização sobre o estado de saúde do treinador.

“Após a notícia de que Roy Hodgson adoeceu durante o treino de hoje (quinta-feira), podemos confirmar que ele está estável e passando atualmente por exames no hospital. Todos no clube desejam uma rápida recuperação a Roy”, declarou o clube em suas plataformas oficiais.

A notícia gerou uma onda de solidariedade nos comentários do comunicado do Crystal Palace. Diversos clubes, desde rivais diretos (Fulham e West Ham) até equipes de escalões inferiores como West Bromwich, e até mesmo clubes fora da Inglaterra, como Besiktas e Espanyol, expressaram seus desejos de melhora para Roy Hodgson.

Following news that Roy Hodgson was taken ill during today’s training session, we can confirm that he is now stable and is currently undergoing tests in hospital.

Everybody at the club sends their best wishes to Roy for a speedy recovery.

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 15, 2024