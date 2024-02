São Bernardo x Palmeiras - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Nesta quinta-feira (15/2), às 19h30 (de Brasília), o Palmeiras enfrenta o São Bernardo, pelo Paulistão. A vitória manterá o Verdão disparado na ponta do Grupo B. Já o time do ABC precisa vencer para se manter no G2 do Grupo D. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que abre a sua cobertura às 18h (de Brasília) com o comando e a narração de Ennio Ricanelo.