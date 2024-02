Di María garante vitória do Benfica nos playoffs da Liga Europa

Jogadores de Benfica e Toulouse em disputa de bola nos playoffs da Liga Europa - Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Benfica não teve uma grande atuação, mas abriu vantagem nos playoffs da Liga Europa graças aos dois pênaltis convertidos por Ángel Di María. Assim, o argentino anotou os gols da vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse, nesta quinta-feira (15), no Estádio da Luz, em Lisboa. Pelo lado do clube francês, Desler acertou uma finalização de primeira para anotar o único tento da equipe visitante.

Dessa maneira, os Encarnados estão a um empate de garantir a classificação para as oitavas de final da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

O Benfica chegou para os playoffs da Liga Europa após ser eliminado na fase de grupos da Champions, onde ficou em terceiro lugar na chave formada por Real Sociedad, Inter de Milão e RB Salzburg.

No entanto, apesar de não ter feito uma grande atuação, um empate no jogo da volta está marcado para o próximo dia 22 de fevereiro, às 14h45, no Municipal de Toulouse.

? Vitória no #SLBTFC! ?#UEL pic.twitter.com/D6wE9RQqSc — SL Benfica (@SLBenfica) February 15, 2024

Benfica x Toulouse

Os primeiros 45 minutos no Estádio da Luz não animaram os torcedores do Benfica, que vaiaram o time na saída para o intervalo. Ambas as equipes não conseguiram produzir grandes chances de gol e o placar permaneceu zerado.

A segunda etapa começou da mesma maneira e o técnico Roger Schmidt fez alterações que surtiram efeito no Benfica. Dessa forma, um pênalti marcado com auxílio do VAR abriu o caminho para os gols. Di María converteu a cobrança aos 22 minutos e inaugurou o marcador. O brasileiro Arthur Cabral ainda teve uma boa chance para ampliar, mas foi o Toulouse quem surpreendeu e deixou tudo igual aos 31 minutos. Desler acertou uma finalização de primeira e recolocou os franceses na partida. Porém, outra penalidade marcada com auxílio do VAR, no último lance da partida, foi determinante para a vitória. Di María converteu outra cobrança e os Encarnados confirmaram o placar de 2 a 1.

