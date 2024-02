Cruzeiro e América se enfrentam nesta quinta-feira (15/2), às 20h (de Brasília), no Mineirão. Com dez pontos, a Raposa lidera o Grupo A e pode abrir quatro do vice-líder Tombense. O time americano tem dez pontos no Grupo C. Caso vença, abrirá seis de frente para Athletic e Patrocinense. E este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa às 18h30, sob o comando e a narração de João Delfino.