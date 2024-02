Supercopa do Brasil: Corinthians elimina Ferroviária e está na decisão

O Corinthians derrotou a Ferroviária por 2 x 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, e garantiu a segunda vaga na final da Supercopa do Brasil Feminina. As Brabas vão enfrentar o Cruzeiro neste domingo, provavelmente na Neo Química Arena, em São Paulo. O time celeste havia eliminado o Avaí Kindermann na última quinta-feira, por 3 x 0.

Uma das protagonistas do jogo, a atacante Gabi Portilho criticou duramente a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade é organizadora do torneio. “O futebol feminino não é um favor. A rivalidade é muito grande em um jogo como esse. Poderia ter sido um jogo um pouco mais tarde para lotar a Neo Química Arena. Isso valoriza o futebol feminino brasileiro", reclamou, referindo-se ao horário vespertino do confronto.

Não é a primeira reclamação de Portilho. No fim de semana passado, ela atacou a realização das quartas de final sob forte calor depois da vitória contra o Internacional do domingo pela manhã, em Porto Alegre. "Pra mim, é inadmissível esse horário: 10h30, quase 40ºC. A gente sabe que é difícil, mas isso aqui é desumano. Coloca em risco a saúde das atletas".

Gabi Portilho participou do segundo gol fazendo uma incrível corrida com a bola do meio de campo até a grande área da Ferroviária. A atacante atua no Corinthians desde 2020. Conquistou 12 títulos e está perto da marca de 100 jogos. São 93 partidas pelo clube.

No domingo, o Corinthians pode conquistar o tri da Supercopa do Brasil Feminina. O primeiro depois do fim da Era Arthur Elias. A presença do Cruzeiro na final é inédita.

No primeiro tempo, o Corinthians fez um jogo ofensivo desde o começo. Teve maior número de passes e foi mais efetivo nas finalizações. Contabilizou sete contra somente uma da Ferroviária. A atacante corinthiana Milene balançou a rede adversária aos 23 minutos mas o gol foi anulado devido a um toque de mão da jogadora.

Aos 26 minutos, Mariza abriu o placar para o Timão. Yasmin cobrou a falta alçando a bola na área para a zagueira finalizar de primeira. Gabi Zanotti aumentou a vantagem aos 41 minutos com um golaço. Gai Portilho carregou a bola até a área, driblou a zagueira Luana, da Ferroviária, e tocou para Gabi Zanotti balançar a rede.

No segundo tempo, o Corinthians manteve o domínio. Afobada, a Ferroviária não conseguiu avançar. A partir da marca dos 20 minutos, as Guerreiras Grenás começaram a jogar no campo adversário e conseguiram finalizar com Duda Santos mostrando força no ataque. Foram seis finalizações sendo duas no gol.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 2

Kemelli; Belinha, Tarciane, Mariza, Yasmin; Juliana Ferreira (Carol Tavares), Vitória Yaya (Duda Sampaio), Gabi Zanotti (Victória Albuquerque); Gabi Portilho, Jaque Ribeiro (Jheniffer), Milene (Fernanda)

Técnico: Lucas Piccinato

Ferroviária 0

Luciana; Katiuscia, Andressa Pereira, Luana Sartório, Katielle (Barrinha); Nicoly (Cris), Duda Santos, Micaelly; Neném, Mylena Carioca (Patrícia Sochor), Aline Gomes.

Técnica: Jéssica Lima

Sjupercopa do Brasil Feminina

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Gols: Mariza, aos 27, e Gabi Zanotti, aos 42 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Gabi Zanotti e Fernanda (Corintlhians); Katiuscia, Katielle e Duda Santos (Ferroviária)

Público e renda: não divulgados

Árbitra: Thayslane de Melo Costa (SE)

VAR: Daiane Muniz (SP)



