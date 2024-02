Flamengo é condenado a pagar quase R$ 3 milhões à família de goleiro vítima no Ninho do Urubu

Christian Esmério era goleiro da base da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram @christian_esmerio) Jogada10 Jogada10

A Justiça condenou o Flamengo a pagar quase R$ 3 milhões à família do goleiro Christian Esmério, que morreu no incêndio do Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019. O juiz André Aiex Baptista Martins, titular da 33ª Vara Cível do Rio, publicou a decisão, que ainda cabe recurso.

Os país de Christian, Andréia Pinto Cândido de Oliveira e Cristiano Esmério de Oliveira, receberão R$ 1,412 milhão (totalizando R$ 2,824 milhões). O irmão, Cristiano Júnior Esmério de Oliveira, porém, terá direito a R$ 120 mil por danos morais. Além disso, contudo, a família continuará recebendo uma pensão. O valor mensal é de R$ 7 mil até a data que o atleta completaria 45 anos ou até o falecimento dos pais. O jornal “O Globo” deu a notícia inicialmente.

Das dez vítimas fatais do incêndio, nove famílias chegaram a um acordo com o Flamengo para receber a indenização, com valores mantidos em sigilo. Os pais de Christian Esmério, porém, foram os únicos que decidiram entrar na Justiça para receber. A pedida, aliás, era de R$ 8 milhões, valor que o Rubro-Negro não concordou e julgou ser muito acima. O juiz André Aiex Baptista Martins também considerou a pedida como “descabida” na sentença.

“A vida de um filho não tem preço. Alguns fanáticos, que enxergam como se fosse por dinheiro, ainda nos julgam. Se fosse, já teria pego. A questão é a forma como fui tratado, como a família foi tratada. Tentaram de todas as formas enfraquecer as famílias. E ainda fazem as pessoas de fora enxergarem a gente como mercenários”, disse o pai de Christian ao “ge” na última semana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.