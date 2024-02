No Santos, Dodô é reintegrado e Jorge volta a treinar em campo

Dodô estava fora dos planos, mas agora retorna - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC) Jogada10 Jogada10

Nesta quinta-feira (15), o Santos ganhou dois importantes reforços para sua combalida lateral esquerda. Dodô, que estava fora do elenco desde o ano passado, foi reintegrado e retomou os treinos com o restante do grupo, no CT Rei Pelé. Já Jorge, machucado há quase um ano, retomou nesta mesma data os treinamentos com bola, se aproximando assim do retorno à ativa.

Inicialmente, Dodô não fazia, de fato, parte dos planos do Santos para 2024. Liberado para encontrar outro clube no fim do ano passado, ele estava inativo, mas ainda sob contrato com o Peixe. Nas últimas semanas, Kevyson e Souza se lesionaram, deixando a lateral esquerda santista apenas com Felipe Jonatan disponível. Assim, a comissão técnica chamou Dodô de volta e o jogador aceitou o convite.

Já no caso de Jorge, a espera é bem mais longa. Ele se machucou gravemente em março do ano passado, ainda quando atuava pelo Fluminense. Submetido a uma cirurgia, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, ele vinha se recuperando desde então. Agora, passou pela fase da fisioterapia e retoma os treinos com bola para ganhar ritmo.

Neste domingo (18), o Santos recebe o Novorizontino, em casa, pelo Campeonato Paulista. Para a altura, o técnico Fábio Carille poderá ter apenas Felipe Jonatan como opção para a lateral esquerda.

