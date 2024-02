José Cifuentes chega em BH para assinar com o Cruzeiro

José Cifuentes conversou com Ronaldo na Toca da Raposa II - Foto: Reprodução / Youtube Cruzeiro - (crédito: Foto: Reprodução / Youtube Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O volante equatoriano José Cifuentes chegou a Belo Horizonte nesta quinta-feira (15) para assinar contrato com o Cruzeiro. A nova contratação do clube chegou após um acordo de empréstimo de um ano com o Glasgow Rangers, da Escócia.

“Estou profundamente emocionado por estar aqui no Cruzeiro e muito feliz por me juntar a este clube. Estive em contato com a direção, embora ainda não tenha conversado com Nicolas (Larcamón, técnico). Chego em um momento crucial, onde o Cruzeiro está em um processo de reconstrução. Inegavelmente isso me deixa extremamente satisfeito”, afirmou ao repórter Samuel Venâncio.

Cifuentes chega em boa forma à Raposa

Antes de tudo se concretizar, Cifuentes vinha se preparando no Rangers. Com o anúncio oficial e o acordo firmado, o equatoriano partiu de Glasgow, na Escócia para acertar algumas pendências pessoais em seu país antes de desembarcar no Brasil. Embora estivesse em atividade física no Rangers, o jogador não teve oportunidade de atuar em jogos oficiais do clube escocês em 2024.

A contratação do volante visa fortalecer o meio de campo da equipe celeste, com a possibilidade de desempenhar também o papel de lateral. Cifuentes deixara de ser aproveitado pela equipe escocesa no final de 2023.

O Rangers, todavia, contribuirá financeiramente com os salários do jogador. Cifuentes, que teve passagem bem-sucedida pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, enfrentou Nicolás Larcamón e Lucas Romero na final da Concachampions do ano anterior.

José Cifuentes iniciou sua carreira na Universidad Católica, do Equador, e também defendeu o América de Cali antes de ser campeão mundial sub-20 com a seleção equatoriana em 2019. Sua trajetória internacional começou após sua transferência para o LA Galaxy, onde conquistou a MLS e chegou à final da Liga dos Campeões da Concacaf, perdendo para o León, equipe na qual Larcamón e Romero estavam envolvidos.

