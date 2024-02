Botafogo encaminha chegada do volante Gregore, do Inter Miami

Gregore estava atuando em amistoso do Inter Miami na pré-temporada - (crédito: Foto: Divulgação/Inter Miami) Jogada10 Jogada10

O Botafogo está perto de anunciar seu nono reforço para a temporada 2024. Trata-se, afinal, do volante Gregore, que está no Inter Miami (EUA), time do argentino Lionel Messi. O Alvinegro chegou a um acordo com a equipe norte-americana e corre para finalizar os últimos detalhes.

Segundo o “ge”, o Botafogo pagará 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) pelo volante, que será inscrito na fase prévia da Libertadores. O Glorioso precisa enviar lista com 50 nomes até esta sexta-feira, e o clube tinha a intenção de fechar com novos nomes antes do período.

Gregore se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Bahia, entre 2018 e 2020. Ele chegou ao Inter Miami em 2021, onde fez 67 jogos, sem marcar nenhum gol, mas com uma assistência. Primeiro volante, o jogador tem características defensivas e brigará por posição principalmente com Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Tchê Tchê.

A negociação entre as equipes começou em janeiro, mas ficou estagnada. Recentemente, os empresários Paulo Pitombeira e Leandro Rodrigues, agentes do jogador, retomaram as conversas e finalizaram o acordo. A boa relação de John Textor, dono da SAF do Botafogo, com os proprietários do Inter Miami facilitou o negócio.

Até o momento, o Glorioso anunciou oito jogadores para 2024: John, Lucas Halter, Alexander Barboza, Pablo, Damián Suárez, Jefferson Savarino, Luiz Henrique e Jeffinho. Outros dois nomes também assinaram pré-contrato, mas a tendência é que cheguem somente no meio do ano. São eles: Allan, volante do Al-Wahda (EAU), e Igor Jesus, atacante do Shabab Al-Ahli (EAU).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.