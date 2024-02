Colônia x Werder Bremen: escalações e onde assistir

Jogadores do Colônia durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Colônia - (crédito: Foto: Divulgação/Colônia) Jogada10 Jogada10

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira (16), Colônia e Werder Bremen se enfrentam às 16h30, no RheinEnergieStadion, na partida de abertura da 22ª rodada da Bundesliga. As demais partidas desta rodada serão disputadas durante o final de semana.

Como chega o Colônia

O Colônia está na 16ª posição, na briga pela permanência na elite do futebol alemão. Porém, a equipe vem de um bom momento, não perde há três rodadas e vem de um empate por 1 a 1 com o Hoffenheim, fora de casa.

No entanto, a equipe está com cinco pontos a menos que o Union Berlin, primeiro fora da zona de perigo, e precisa manter a boa fase para não se complicar na reta final da competição.

Como chega o Werder Bremen

Por outro lado, o Werder Bremen estava em um bom momento até a surpreendente derrota em casa por 2 a 1 para o Heidenheim na rodada passada. Dessa forma, a equipe que venceu três dos últimos cinco jogos quer reencontrar o caminho das vitórias na Bundesliga.

Assim, o Werder Bremen aparece na 10ª posição, com 26 pontos, seis a menos que o Eintracht Frankfurt, primeira equipe dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Colônia x Werder Bremen

22ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 16/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)

Colônia: Schwabe; Schmitz, Kilian, Hubers, Finkgrafe; Martel, Huseinbasic; Alidou, Ljubicic, Kainz; Thielmann. Técnico: Timo Schultz

Werder Bremen: Zetterer; Malatini, Friedl, Jung; Lynen; Agu, Schmid, Stage, Deman; Njinmah e Ducksch. Técnico: Ole Werner

Onde assistir: SporTV, GOAT (YouTube) e OneFootball

