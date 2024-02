Cerrado vacila no fim e Flamengo escapa com vitória em Brasília

Foi no último segundo, mas deu Flamengo mais uma vez. Em noite de casa cheia na capital federal, o Cerrado tentou até o fim, mas o rubro-negro conseguiu segurar a pressão e venceu por 83 X 86, nesta quinta-feira (15/2), no Ginásio da ASCEB. Os candangos tiveram a bola para ganhar a partida, mas Matheus Buiú, um dos destaques da equipe, pisou fora e desperdiçou o ataque. Com o resultado, o time verde segue sem jamais ter vencido os cariocas pelo NBB, mas continua no páreo por uma vaga nos playoffs, na 16ª colocação.

Apesar da derrota, o cestinha do confronto veio do Cerrado, com o estadunidense Daviyon Dreper anotando 25 pontos, o recorde dele no basquete brasileiro. Buiú contribuiu com mais 16, além de Davi Rosseto, com 11 pontos e 9 assistências. Seis jogadores do lado vencedor ultrapassaram os 10 pontos, com destaque para a dupla de pivôs Gabriel Jaú e o recém-chegado Devon Scott, ambos com 15.

“A partida de hoje se resumiu no detalhe. Acabamos perdendo por alguns pequenos vacilos. O time do Flamengo é muito qualificado e acaba castigando a gente no ataque. Essa última bola acontece, infelizmente, eu pisei um pouco na linha. É difícil, vou para casa pensando nesse lance, mas tenho a cabeça em pé e vamos seguir trabalhando para alcançar nosso objetivo”, comentou Buiú.

O jogo

O Flamengo começou na frente desde a primeira cesta da partida e conseguiu liderar durante a maior parte do tempo, mas sempre com o Cerrado na espreita e sem deixar a diferença crescer muito. O time candango chegou a virar na metade do segundo quarto, principalmente com a combinação entre Buiú, Dreper e Maicon. O trio somou para 30 dos 43 pontos dos mandantes antes do intervalo, mas o rubro-negro conseguiu seguir na liderança, com 48.

Inaugurando o novo terceiro uniforme, em parceria com o artista local Toys, o Cerrado foi buscar de novo na volta dos vestiários, principalmente com Buiú, que fez 6 pontos na parcial e foi o autor da cesta que deu aos donos da casa a liderança momentânea. No entanto, logo em seguida foi a vez de Gabriel Jaú brilhar. O pivô de 2.04m anotou 5 pontos seguidos, 8 ao todo no quarto, com direito a enterrada para recuperar a dianteira e deixar o Flamengo na frente por 65 x 70.

No último quarto a vantagem logo subiu para 11 após duas bolas de três de Scott Machado, porém os candangos encurtaram a distância aos poucos e chegaram vivos nos últimos segundos, mas uma série de erros impediram a vitória. Primeiro, Gui Santos desperdiçou um lance livre que poderia colocar o jogo em dois pontos, e depois Buiú poderia empatar ou virar o confronto, mas pisou fora. Com isso, o Flamengo conseguiu converter os arremessos que teve e sacramentou a vitória por 83 x 86.

“Foi bem apertado. A gente sabia que podia ser uma partida bem dura. A equipe do Cerrado, apesar de estar na parte de baixo da tabela, sempre faz jogos duros contra todas as equipes e hoje não foi diferente. Mas acho que nossa equipe fez um bom trabalho hoje, conseguimos sair com a vitória, que era o objetivo que a gente tinha. Sábado já temos outra pedreira, então vamos focar e treinar”, disse Olivinha, ídolo rubro-negro que fez a festa da torcida após o jogo.

Próximos jogos

O Cerrado volta à quadra apenas em 1º de março para protagonizar o oitavo confronto candango do NBB, contra o Brasília. A bola sobre às 19h30, na Arena BRB Nilson Nelson, mas a partida não terá transmissão. Já o Flamengo segue na capital federal para enfrentar o próprio Brasília, no sábado (17/2), às 17h10, novamente no Nilson Nelson. O jogo irá passar na TV Cultura e no YouTube do NBB.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima