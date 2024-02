Cruzeiro joga mal e América vence clássico no Mineirão

Primeiro tempo do clássico foi de muitas chances perdidas de parte a parte - Foto: Staff Images/Cruzeiro - (crédito: Alessandra Torres) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro perdeu por 2 a 0 para o América, na noite desta quinta-feira (15), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Após uma primeira etapa de muito equilíbrio, Renato Marques e Rodrigo Varanda marcaram na segunda e decidiram o clássico a favor do Coelho. O resultado consolidou o clube como o de melhor campanha na competição até o momento.

Com o resultado, o Cruzeiro se manteve com 10 pontos, na liderança do Grupo A. O América, todavia, foi a 13 e disparou na primeira posição do Grupo C. Na próxima rodada, o Cruzeiro vai a Governador Valadares, onde enfrenta o Democrata, domingo (18). Na mesma data, o América recebe o Vila Nova.

Nada de gols no primeiro tempo

O clássico começou muito movimentado, com o América pressionando muito bem a saída de bola. Desse modo, forçou o Cruzeiro a errar de maneira seguida. Em duas oportunidades logo nos primeiros minutos, contudo, Moisés e Vitor Jacaré, duas vezes, não conseguiram aproveitar a recuperação da bola e erraram o alvo.

Confira a classificação do Campeonato Mineiro

A Raposa, todavia, não tardou a responder. William cobrou falta, a bola desviou na barreira e, no contrapé, Dalberson, fez grande defesa. E eram só cinco minutos do primeiro tempo. Depois disso, entretanto, o que se viu foi o jogo descambar para entradas violentas e uma tensão exacerbada até para um clássico. Prova disso é que quatro cartões amarelos puniram os jogadores. Sendo assim, boa chance de gol aconteceu mesmo só nos minutos finais. Primeiro, Matheus Pereira deu belo chute para fora e em seguida um cruzamento desviado de João Pedro obrigou Dálberson a espalmar e salvar e garantir o 0 a 0.

Cruzeiro começa mal o segundo tempo

Se o equilíbrio marcou a primeira etapa, o minutos iniciais da segunda foram do América. Logo aos cinco minutos, Jacaré cruzou e Renato Marques cabeceou por cima. Três minutos depois o Coelho teve um gol bem anulado. Na próxima oportunidade, contudo, não teve jeito para a Raposa. Renato Marques recebeu no bico direito da grande área e concluiu com extrema categoria, encobrindo o goleiro Rafael Cabral: América 1 a 0.

Após o gol, o Cruzeiro ensaiou uma pressão, mas esteve perto de empatar apenas aos 24, quando Matheus Pereira bateu forte e Dalberson salvou. Perto do fim, o América se aproveitou da diminuição do ímpeto da Raposa e, dessa forma, consolidou a vitória. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Rodrigo Varanda, que chutou alto, forte e deu números finais ao placar.

Logo após o apito final, William saiu correndo atrás de Rodrigo Varanda, que voltou correndo para o vestiário. A comemoração do atacante do Coelho irritou os atletas do Cruzeiro.

CRUZEIRO 0 X 2 AMÉRICA

5ª Rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 15/2/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 39.086 presentes

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William (Wesley Gasolina, 22’/2°T), Neris (Ian Luccas, 36’/2°T), João Marcelo (Rafael Elias, 36’/2°T) e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Robert, Arthur Gomes (Fernando, 22’/2°T) e Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón

AMÉRICA: Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon (Nicolas, 36’/2°T); Juninho, Alê e Moisés (Rodriguinho, 35’/2°T); Fabinho (Felipe Amaral, 26’/2°T), Vitor Jacaré (Felipe Azevedo, 16’/2°T) e Renato Marques (Rodrigo Varanda, 36’/2°T). Técnico: Cauan de Almeida

Gols: Renato Marques (15’/2°T) e Rodrigo Varanda (41’/2°T)

Cartões Amarelos: Neris, Rafael Elias, Lucas Silva, Marlon (CRU); Vitor Jacaré, Renato Marques, Marlon e Mateus Henrique (AME)

Cartão Vermelho: Lucas Romero, 49’/2°T (CRU)

Árbitro: André Skettino Policarpo

Auxiliares: Magno Arantes e Pablo Almeida

VAR:Rodolpho Toski Marques

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.