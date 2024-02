Peñarol anuncia a chegada do centroavante Matheus Babi

Babi chegou a fazer uma partida este ano com a camisa do Athletico-PR - (crédito: Foto: José Tramontin/athletico.com.br) Jogada10 Jogada10

O Peñarol contratou mais um nome conhecido do futebol brasileiro na janela de transferências do início de 2024. Trata-se do centroavante Matheus Babi, figura que teve como última equipe o Athletico-PR.

Antes, o clube da cidade de Montevidéu havia anunciado outros quatro figuras recentemente vinculadas ao futebol nacional. São eles o goleiro Washington Aguerre, os meio-campistas Javier Méndez (ambos do América-MG) e Leo Fernandez (ex-Fluminense) bem como o atacante Maxi Silvera, de passagem recente pelo Santos.

Se formando na base do Macaé, Babi rodou por Grêmio e América-RJ antes de ter maior visibilidade na passagem pelo Botafogo, em 2020. Na sequência, chegou com grande expectativa ao Athletico-PR, com direito ao pagamento de R$ 12 milhões para tirá-lo do clube carioca.

Todavia, após séria lesão ligamentar no joelho direito, o centroavante jamais conseguiu atingir o mesmo nível dos tempos de Botafogo. Desse modo, angariou passagens em regime de empréstimo por Santa Clara (Portugal) e Goiás antes de passar pela atual negociação com a equipe uruguaia.

A chegada de Matheus Babi tem a responsabilidade de preencher uma relevante lacuna deixada pelo artilheiro do Peñarol no ano passado, Mathías Arezo. Emprestado pelo Granada (Espanha), o uruguaio marcou 21 tentos em 40 compromissos, não permanecendo no Carbonero por impossibilidade de prolongar o acordo nos mesmos moldes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.