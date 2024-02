Athletico-PR empata sem gols com o Operário pelo Paranaense

Athletico-PR e Operário fizeram jogo equilibrado na Ligga Arena - Foto: José Tramontin / athletico.com.br - (crédito: Foto: José Tramontin / athletico.com.br) Jogada10 Jogada10

Na noite desta quinta-feira (15), o Athletico-PR e o Operário-PR protagonizaram um confronto equilibrado na Ligga Arena, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Paranaense. Em um jogo movimentado, mas com as defesas levando vantagem, as equipes não saíram do 0 a 0. Ambas as equipes, no entanto, estão classificadas para a fase de mata-mata da competição.

Com o empate, o Athletico permanece na liderança, somando 21 pontos, enquanto o Operário-PR está na quinta posição, acumulando 14 pontos. As equipes voltam a campo no domingo. O Operário recebe o FC Cascavel, às 16h (de Brasília), enquanto o Athletico faz o clássico com o Coritiba, no Couto Pereira, às 18h30.

Athletico-PR e Operário fazem bom primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado por intensidade e oportunidades para ambos os lados. O Athletico, jogando em casa, começou pressionando, mas o Operário não se intimidou e também criou suas chances. Aos quatro minutos, o estreante Di Yorio teve uma boa oportunidade, mas sua finalização saiu pela linha de fundo.

Confira a classificação do Campeonato Paranaense

Logo depois, Ronaldo arriscou de longe, exigindo uma defesa importante de Bento. O Furacão respondeu com Zapelli, após uma jogada bem trabalhada por Felipinho. Nos minutos finais, o Operário quase abriu o placar em um contra-ataque bem executado, mas a finalização de Felipe Augusto foi defendida pelo goleiro rubro-negro.

Ritmo cai no segundo tempo

No segundo tempo, o Athletico não conseguiu manter o ritmo. Desse modo, o Operário passou a explorar os erros na saída de bola do adversário, criando oportunidades perigosas. Ronaldo e Jacy assustaram com chutes de fora da área e de cabeça, respectivamente. Aos 21 minutos, Cássio Gabriel encontrou Felipe Augusto na área, mas o atacante parou em outra boa defesa de Bento. No final da partida, Canobbio teve duas boas chances de marcar, porém a defesa do Operário se manteve firme.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.