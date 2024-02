Felipe ‘Maestro’ é demitido pelo Volta Redonda, apesar dos elogios de Tite

Felipe, ao fundo, na derrota do VoltaÃ?§o para o Botafogo do tÃ?©cnico Tiago Nunes - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Felipe ‘Maestro’ não é mais o treinador do Volta Redonda. Ele foi demitido do cargo após a derrota por 3 a 0 para o Botafogo, na última quarta-feira (14), pela oitava rodada do Cariocão.

Na partida que antecedeu a derrota para o Glorioso, o ex-jogador chegou a receber elogios de Tite. Na ocasião, no último sábado (10), o Flamengo fez 3 a 0 no time da Região Sul Fluminense e o técnico rubro-negro disse, na entrevista coletiva, que gosta do modo com o qual Felipe treina o Voltaço.

“Parabéns, Felipe, uma nova geração de técnicos que me agrada, ele é representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, de triangulação, gosta de competir, mas de jogar. Gosto e fomento esse tipo de profissional. (O gramado) prejudicou o Volta Redonda, o pênalti ocorreu porque o gramado prejudicou um jogador do Volta Redonda”, disse.

Diferentemente de edições anteriores, o Volta Redonda faz campanha decepcionante no Estadual. Afinal, são apenas duas vitórias, dois empates e quatro derrota, o que corresponde a oito pontos e a nona posição na tabela. A distância para o Botafogo, que fecha o G4 – o grupo dos que se classificam para as semifinais – é de seis pontos.

