Pedro anota hat-trick, Flamengo vence o Bangu e assume liderança do Cariocão

Segue o líder. O Flamengo venceu o Bangu nesta quinta-feira, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Carioca 2024, e deu um salto na tabela. Em partida disputada na Arena Bastistão, em Aracaju, o Rubro-Negro contou com noite inspirada do atacante Pedro, que marcou três gols, e triunfou por 3 a 0.

Dessa forma, com o resultado, o Flamengo agora é o líder da Taça Guanabara. O Rubro-Negro chegou aos 18 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que liderava o torneio, mas empatou com o Vasco na última quarta-feira. O time da Gávea supera o Tricolor nos critérios de desempate. O Bangu, por sua vez, segue com cinco pontos, na décima colocação.

Primeiro tempo

O Flamengo dominou as ações na etapa inicial, mas não assustou tanto o gol do Bangu. Apesar disso, o time de Tite foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com lindo gol de Pedro, que lembrou os tempos de Romário. Aos 24, em contra-ataque, Arrascaeta lançou o camisa 9, que dominou na intermediária e ficou sozinho com a marcação. O centroavante puxou para o meio, cortou para fora, deixou o zagueiro para trás e bateu de biquinho, na saída do goleiro. A bola caprichosamente tocou na trave antes de entrar. Logo na sequência, Pedro teve mais uma chance, mas bateu fraquinho, em cima do goleiro Gabriel Leite. O time da Zona Oeste teve pouquíssimas chances e quase não deu trabalho a Rossi nos 45 minutos iniciais.

Segundo tempo

Como era de se esperar, o Flamengo seguiu mandando na partida na etapa final, mas desta vez com mais apetite. O Rubro-Negro teve postura mais ofensiva, criou mais e ampliou aos 12. Em bola recuperada no campo de ataque, Pedro tabelou com Luiz Araújo e recebeu livre na área para completar e fazer mais um. A pressão rubro-negra continuou, e o terceiro gol saiu aos 28 minutos, mais uma vez com Pedro. Após cobrança de escanteio, Fabricio Bruno subiu mais que todo e cabeceou, mas o goleiro defendeu. No rebote, porém, o centroavante da camisa 9 pegou a sobra livre na pequena área e só teve o trabalho de estufar as redes. O time ainda criou chances para fazer o quatro, mas já com o pé um pouco no acelerador. O Bangu, por outro lado, não ofereceu resistência nenhuma e não criou perigo.

Atuações do Flamengo contra o Bangu: Pedro, o cara dos três gols

Sequência

Bangu e Flamengo voltam a campo na próxima terça-feira, ambos pelo Campeonato Carioca. O Alvirrubro encara o Sampaio Corrêa, fora de casa, enquanto o Rubro-Negro tem compromisso com o Boavista, no Maracanã.

BANGU 0 X 3 FLAMENGO

Campeonato Carioca 2024 – Oitava rodada

Data: 15/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

BANGU: Gabriel Leite; Gabriel Saulo (Yaya Banhoro, 30’/2ºT), Lucas Araújo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Renatinho (Walney, 37’/2ºT), Adsson (Baltoré, 30’/2ºT) e Raphael Augusto; João Victor (Ronald, 16’/2ºT) e Anderson Lessa (Edgar Neto, 37’/2ºT). Técnico: França Jr

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus (Rayan Lucas, 32’/2ºT), Gerson e Arrascaeta (Gabigol, 26’/2ºT) ; Luiz Araújo (Bruno Henrique, 14’/2ºT), Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves, 26’/2ºT) e Pedro (Victor Hugo, 32’/2ºT). Técnico: Tite

Gols: Pedro, 24’/1ºT (0-1); Pedro, 12’/2ºT (0-2); e Pedro, 28’/2ºT (0-3)

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão e Lucas Castro dos Santos

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartão Amarelo: Renatinho (BAN); Igor Jesus (FLA)

Cartão Vermelho: –

