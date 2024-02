Pedro celebra hat-trick e elogia atuação coletiva do Flamengo: ‘Fomos felizes’

Pedro tem cinco gols no Cariocão 2024 - (crédito: Foto: Reprodução/BandSports) Jogada10 Jogada10

Autor dos três gols do Flamengo na vitória sobre o Bangu, o atacante Pedro celebrou o resultado. Mais do que o atuação individual, o camisa 9 enalteceu a atuação coletiva rubro-negra, que criou muitas oportunidades e poderia ter vencido por mais.

“Fiquei feliz pelo desempenho de todos, pelo desempenho da equipe. A gente vinha conversando isso durante a semana para melhorarmos, ter mais oportunidades no último terço. Mas hoje fomos felizes, criamos muitas oportunidades, finalizamos bem para o gol. Espero continuar evoluindo, continuar crescendo para conquistar grandes coisas este ano”, disse Pedro na saída do gramado.

Com os três gols marcados, afinal, Pedro levou a bola do jogo para casa. O centroavante do Flamengo afirmou que está satisfeito com o bom momento, mas que tem espaço para guardar mais prêmios em casa.

“Tem uma coleção, eu deixo lá no quarto tudo que eu ganho. Fico feliz por mais uma vez levar a bola do jogo para casa. Espero poder continuar fazendo gols e dar alegria para a torcida”, finalizou.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, pela nona rodada do Campeonato Carioca 2024. O adversário será o Boavista, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.