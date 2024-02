Santos planeja retorno de Giuliano aos gramados

Santos prepara retorno de Giuliano - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.) Jogada10 Jogada10

Classificado para o mata-mata do Campeonato Paulista, o Santos agora terá o luxo de ter mais tempo para treinar e recuperar peças importantes do grupo. O Peixe tem mais quatro partidas para disputar nesta primeira fase do Estadual. E um dos grandes objetivos da comissão técnica neste momento é recuperar o meia Giuliano.

Destaque da equipe no início da temporada, o meia está afastado desde o dia 29 de janeiro por uma lesão na panturrilha direita. Ele deve ficar fora do duelo contra o Novorizontino, neste domingo (18), mas deve ganhar minutos contra o São Bernardo, no dia 25 de janeiro. O Santos quer prepara-lo da melhor forma seu retorno ao time, sem correr riscos desnecessários.

Giuliano tem dois gols marcados e uma assistência no ano e tende a voltar rapidamente ao time titular do Peixe. Isso porque mesmo vivendo uma grande fase, o técnico Fábio Carille vem sofrendo para achar um substituto para o camisa 10. O reserva imediato é Cazares, que também está lesionado.

“Buscamos soluções por ali pelo meio-campo, colocamos Guilherme por dentro, como meia-atacante, tentamos controlar o jogo, mas são coisas que estou fazendo sem trabalhar. Isso não é legal, mas é o que temos para o momento. Agora, a partir da semana que vem, passando o jogo de domingo, vamos melhorar o grupo todo e chegar mais fortes”, disse Carille.

Classificado com antecedência, o Santos terá algumas semanas livres para trabalhar taticamente antes do mata-mata do Paulistão. O objetivo é ter todas as peças 100% fisicamente para a reta final do Estadual.

