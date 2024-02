Abel já projeta clássico contra o Corinthians: ‘Muita coisa em jogo’

Abel já projeta clássico contra o Corinthians - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras venceu o São Bernardo por 1 a 0 nesta quinta-feira (15), fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Contudo, após o apito final, o técnico Abel Ferreira já mudou a chave e já começou a pensar no próximo compromisso. Afinal, o Verdão encara o seu grande rival Corinthians, no domingo (18), na Arena Barueri. O técnico palestrino evitou falar de uma rivalidade com seu compatriota António Oliveira, mas quer foco total no clássico.

“É um jogo importante, um derby, jogo que está muita coisa em jogo. Vamos olhar para os jogadores que temos, preparar a equipe, mesmo que tenhamos um dia a menos que o adversário para se preparar e jogar. É um Palmeiras x Corinthians, não tem treinador A, B ou C. Os treinadores portugueses se respeitam muito. Estou aqui hoje porque anos atrás teve outro treinador português que se aventurou pela Europa e abriu porta para outros”, disse Abel, que prosseguiu:

”Não temos tempo para estudar os treinadores e sim para estudar as equipes. A partir de hoje vamos nos dedicar ao estudo do Corinthians com novo treinador e perceber como vamos reparar a equipe para chegar domingo e jogar como sempre fazemos, o início ao fim para ganhar o jogo”, completou.

Abel rei dos dérbis?

Este será o 12° Palmeiras x Corinthians de Abel Ferreira. Desde que chegou em outubro de 2020, o treinador participou de 11 dérbis com grande vantagem. Afinal, desde a chegada do português, o Verdão venceu seis clássicos, empatou quatro e perdeu apenas um. O técnico destacou a importância do clássico e comentou o momento do rival, que ainda vive um momento de adaptação.

“É um clube histórico, apesar de sermos grandes rivais, precisamos um dos outros. Gosto de jogar jogos com torcidas fervorosas. Acredito que cada um dentro dos clubes fazem o melhor que podem e conseguem. É um jogo diferente, tem um treinador novo que está se adaptando, vem de duas vitórias, o que dá muita confiança. É um Derby, sabemos como é e vamos nos preparar”, concluiu Abel.

