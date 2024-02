São Paulo volta a conviver com o fantasma das lesões de anos anteriores

Moreira é mais um desfalque para o São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo começou a ver o fantasma de temporadas passadas voltar ao plantel: as lesões. Assim como nos dois anos anteriores, o Tricolor Paulista viu muito de seus jogadores se machucarem no começo do ano. Ainda brigando por uma vaga no mata-mata, o Tricolor tem cinco desfalques e não deve contar com o retorno de nenhum deles no próximo compromisso. O time de Thiago Carpini encara o RB Bragantino, neste sábado (17), às 18h, no Morumbis.

O atacante Lucas, por exemplo, foi titular na estreia, contra o Santo André, e depois só jogou 45 minutos no clássico contra o Corinthians. Desde então vem tratando uma lesão na coxa esquerda. Já o capitão Rafinha se recupera de uma contusão no tendão da perna esquerda e só atuou 45 minutos também contra o Alvinegro e contra o Palmeiras, na Supercopa Rei do Brasil.

Além disso, Igor Vinícius (edema na coxa direita), Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda) e Moreira (dores na coxa direita) também estão no departamento médico.

Carpini não conseguiu repetir escalação no São Paulo

Desde o início da temporada, o técnico Thiago Carpini ainda não conseguiu repetir uma escalação. Mas não por opção, mas, sim, pelo grande número de lesionados. Para piorar, a situação do Tricolor na tabela de classificação não é mais tão confortável. O São Paulo, com um jogo a menos em relação aos adversários, tem 13 pontos, mas observado de perto por Novorizontino, São Bernardo e Botafogo-SP.

Assim, o objetivo principal é recuperar os atletas para a reta final do Estadual. A comissão técnica crê que o elenco atual consegue classificar o São Paulo sem sustos para o mata-mata e quer ter força máxima a partir das quartas de final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter,Instagram e Facebook.