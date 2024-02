Prazo de inscrição na Libertadores é marco para Botafogo fechar negociações

Gregore deve ser a nona contratação a ser confirmada pelo Botafogo - (crédito: Divulgação/Inter Miami CF) Jogada10 Jogada10

O Botafogo corre contra o tempo para fechar contratações. Isso porque o prazo para final para regularizar atletas na Libertadores está próximo. O clube tem até esta sexta-feira (16) para entregar 45 nomes aptos a disputar o torneio continental. Desses jogadores disponíveis, no máximo cinco atletas podem ser no formato de pré-inscrição. O envio deve ser feito até as 18h.

A Conmebol decidiu adotar esta atitude para diminuir o risco dos participantes da Libertadores não conseguirem utilizar atletas que ainda estão em negociação. No caso do Alvinegro, uma dessas cinco inscrições provisórias será do volante Gregore, que está em tratativas em estágio final com o clube. Assim, o Glorioso terá um novo prazo para concluir a regularização dos atletas que escolher usar na competição. A nova data limite é até a próxima segunda-feira (19).

Ou seja, o Botafogo trabalha com este vencimento para concluir estas tratativas. Caso, a equipe consiga avançar nas duas etapas preliminares da Libertadores e alcançar a fase de grupos terá uma nova data para modificar a lista de inscritos. O possível futuro prazo diz respeito a 29 de março, sendo que a janela de transferências fecha 22 dias antes.

Botafogo ainda ataca o mercado

Além da contratação de Gregore, o Alvinegro possui pré-contratos assinados com o volante Allan e o centroavante Igor Jesus. Em ambos os casos, o clube tenta antecipar a liberação dos jogadores. O grande problema é que ambos atuam nos Emirados Árabes e suas atuais equipes não concordaram com a saída nesta janela.

O Glorioso, aliás, entende que solucionou uma das suas carências que era a lateral direita com a chegada de Damián Suárez. Isso porque, segundo a avaliação de Tiago Nunes, ele tem outras duas opções à disposição: Mateo Ponte e Rafael. A nova prioridade do clube é um meio-campista que possa atuar mais avançado e disputa posição com Eduardo.

Até o momento, o Botafogo já confirmou a contratação de oito novos jogadores: o goleiro John, o lateral-direito Damián Suárez, os zagueiros Pablo, Alexander Barboza e Lucas Halter, e os atacantes Savarino, Jeffinho e Luiz Henrique. O volante Gregore possivelmente será o nono reforço anunciado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook