Vasco solicita árbitro Fifa e de fora do Rio para apitar clássico com o Botafogo

Alexandre Mattos deu coletiva para expor novamente o descontentamento com a atuação da arbitragem no Carioca

O Vasco enviou um documento para a Ferj, que solicita a escolha de um árbitro de fora do Rio para apitar o clássico com o Botafogo, neste domingo (18). Outra exigência é que o profissional e os demais integrantes da equipe de arbitragem sejam do quadro da Fifa. A decisão do Cruz-Maltino foi anunciada, nesta sexta-feira (16). Mesmo dia em que a federação convidou ambos os clubes para escolher o juiz da partida, mas o Gigante da Colina recusou.

O Vasco, aliás, fez uma sugestão à Ferj de que adie o clássico. Isso se considerar não haver tempo hábil para a definição da equipe de arbitragem que cumpra as exigências. A propósito, a maior probabilidade é que a federação do Rio não atenda nenhuma das solicitações do clube de São Januário.

Tal recomendação do Cruz-Maltino também representa uma tentativa de pressionar a entidade que administra o futebol carioca. Especialmente pela indignação depois da atuação do árbitro Bruno Mota Corrreia, no empate em 0 a 0 com o Fluminense. O Gigante da Colina critica erros do juiz, como a anulação equivocada de dois gols e a não marcação de dois pênaltis.

A situação piorou quando a Ferj divulgou que o relatório da empresa responsável por analisar o desempenho da arbitragem. Afinal, o parecer não identificou erros do juiz nos lances em que demonstrou descontentamento com as decisões. Após alegações de interferência da arbitragem em quatro partidas do Carioca, o Vasco desistiu de dialogar com a federação.

Confira a nota divulgada pelo Vasco

“O Vasco da Gama enviou ofício à Ferj solicitando arbitragem FIFA de fora do Rio para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo. Caso não haja tempo hábil para tal o Vasco solicita o reagendamento da partida para que o pedido, que visa a melhoria da qualidade e a garantia de uma arbitragem justa, seja atendido.

O clube reafirma o seu compromisso de trabalhar em parceria com a Ferj para buscar meios de melhorar a qualidade da arbitragem de forma sustentável e perene para as próximas competições.”

