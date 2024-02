Internacional confirma chegada do atacante Wesley, ex-Cruzeiro

Atacante Wesley assinou contrato por três temporadas com o Internacional, acerto vai até dezembro de 2026 - (crédito: Foto: Inter / Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Internacional confirmou a contratação do atacante Wesley junto ao Cruzeiro, nesta sexta-feira (16). O jogador assinou contrato com o Colorado por três temporadas, ou seja, até 2026. Inicialmente, ele chega à equipe como uma opção no banco de reservas a Wanderson. Isso porque originalmente atua pelos lados do ataque, com destaque para sua velocidade e qualidade para driblar.

O clube gaúcho aceitou arcar com a dívida que a Raposa ainda tem com o Palmeiras para quitar a compra do jogador. A princípio, o Alviverde não concordava com a transferência do débito. Isso porque, a presidente Leila Pereira preferia que o pagamento fosse feito pelos mineiros. No entanto, no final houve um desfecho positivo.

Assim, o Inter deve investir cerca de dois milhões de euros (aproximadamente R$ 10,6 milhões na cotação atual) para ficar com o atacante. Inclusive, passará a ser dono de 50% dos seus direitos econômicos. O restante do seu passe é dividido entre Palmeiras e Jacuipense. Vale ressaltar que Wesley ainda não entrou em campo nesta temporada. Afinal, o atleta está com uma contusão no ombro.

Passagem abaixo do esperado no Cruzeiro

Wesley foi a primeira grande contratação de Ronaldo após adquirir a SAF da Raposa. O Fenômeno desembolsou pouco mais de R$ 16 milhões para tirá-lo do Palmeiras e adquirir 50% dos seus direitos econômicos, em dezembro de 2022.

Pela alta quantia, a expectativa no jogador também era grande. Ele começou sendo titular, mas perdeu espaço na reta final da última temporada. Além disso, o atacante ficou marcado por perder gols em momentos decisivos. Ao todo foram 42 partidas pela Raposa, com quatro gols e duas assistências. Como o Cruzeiro tinha interesse no atacante Orellano, sugeriu uma troca entre o argentino e Wesley, no início dessa temporada. Contudo, sem sucesso no avanço das negociações.

