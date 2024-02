Textor espera que Botafogo atinja a maior receita de sua história em 2024

John Textor permitiu uma sobrevida financeira ao Botafogo após a sua chegada e ajudou ao crescimento econômico do clube - (crédito: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo provavelmente terá a temporada de maior arrecadação de sua história em 2024. Essa é a expectativa da Eagle Football, empresa que pertence a John Textor, também dono da SAF do Glorioso. Isso porque a companhia promoveu uma pesquisa que indica esta evolução financeira.

Em seu site, a Eagle Football divulgou números que apontam um faturamento de 97 milhões de dólares (aproximadamente R$ 482 milhões na cotação atual) neste ano. Assim, caso tal situação se concretize, será um momento emblemático e histórico para o Alvinegro. Aliás, a partir do momento em que John Textor assumiu a gestão do departamento de futebol, em 2022, o clube passa por evoluções gradativas na sua lucratividade.

Confira o avanço na arrecadação do Botafogo a cada ano

2022 – 24 milhões de dólares (R$ 119,32 milhões na cotação da época)

2023 – 78 milhões de dólares (R$ 387,79 milhões na cotação do período)

2024 (previsão) – 97 milhões de dólares (R$ 482,25 milhões na cotação atual)

Detalhamento do crescimento financeiro de 2022 para 2023

. Lucro com direitos de televisão: aumento de 2,6 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões na cotação da época)

. Vendas de ativos: acréscimo de 16 milhões de dólares (R$ 79,5 milhões na cotação do período)

. Patrocínio: aumento de 5,4 milhões de dólares (R$ 26,8 milhões na cotação da época)

. Eventos e matchday no Nilton Santos: acréscimo de 6,6 milhões de dólares (R$ 32,8 milhões na cotação do período)

. Premiações de competições: aumento de 9,4 milhões de dólares (R$ 46,7 milhões da época)

. Vendas de uniformes/merchandising: acréscimo de 2,4 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões do período)

