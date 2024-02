Burnley x Arsenal: escalações e onde assistir

Jogadores do Arsenal durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Arsenal - (crédito: Foto: Divulgação/Arsenal) Jogada10 Jogada10

Na briga pela liderança da Premier League, o Arsenal encara o Burnley neste sábado (17), às 12h, no estádio Turf Moor, em partida válida pela 25ª rodada da Premier League.

Como chega o Burnley

Penúltimo colocado da Premier League, o Burnley faz uma campanha ruim na competição e está a caminho do rebaixamento. Isto porque a equipe venceu apenas três jogos em 24 rodadas e está com 13 pontos, em 19º lugar. Além disso, a diferença para o Luton Town, primeira equipe fora da zona da degola, é de sete pontos.

Manchester City x Chelsea: escalações e onde assistir

A equipe vem de uma derrota por 3 a 1 para o líder Liverpool e, embora tenha apresentado alguns momentos bons na partida, perdeu mais um compromisso. Além disso, o técnico Vincent Kompany terá as dúvidas de Beyer e Taylor, em processo de recuperação de lesão.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal vive um grande momento na temporada e segue vivo na briga pelo título. Em caso de triunfo fora de casa neste sábado, em conjunto com tropeços de Liverpool e City, os Gunners assumem a liderança da Premier League.

Ao mesmo tempo, o Arsenal vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, com incríveis 16 gols marcados, uma média de quatro por jogo. Na rodada passada, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta visitou o West Ham no London Stadium e aplicou uma sonora goleada por 6 a 0.

Brentford x Liverpool: escalações e onde assistir

No entanto, o Arsenal poderá ter uma baixa importante para o jogo deste sábado. Gabriel Jesus sentiu dores no último compromisso da equipe e aparece como dúvida para enfrentar o Burnley. Além disso, é possível que o técnico Mikel Arteta preserve alguns jogadores para a partida contra o Porto, na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Champions.

Burnley x Arsenal

25ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 17/02/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Turf Moor, em Burnley (ING)

Burnley: James Trafford; Lorenz Assignon, Dara O’Shea, Maxime Estève e Vitinho; Aaron Ramsey, Sander Berge, Josh Brownhill e Wilson Odobert; David Fofana e Zeki Amdouni. Técnico: Vincent Kompany.

Arsenal: David Raya; Benjamin White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Jakub Kiwior; Declan Rice, Martin Odegaard e Kai Havertz; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Leandro Trossard (Gabriel Jesus). Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.